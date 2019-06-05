Власти Подмосковья назвали причины частого появления лосей в жилах зонах

МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Учащенное появление лосей в селах и городах в весенне-летний период объясняется миграцией животных, поисками пропитания и помощи от людей, сообщили в пресс-службе министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
"Весной и летом учащаются случаи выхода лосей в сельские и городские районы. Сохатые в поисках корма могут пройти многие километры по лесу и перейти границу к населенным пунктам. Лоси заходят в жилую зону, гуляют по улицам и дворам... И не один лось, а целые семейства сохатых часто выходят к людям. Такое явление объясняется не только поиском корма, но и миграцией этих животных. Бывает также, что лоси сами приходят к людям, когда больны, безмолвно прося о помощи", - сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.
В ведомстве рассказали, что в понедельник подобный случай произошел в Мытищинском округе. Спасатели оперативно прибыли на место, где был замечен огромный лось, и приняли решение об эвакуации животного: оно было обездвижено и перевезено в ближайший лес. В министерстве подчеркнули, что лось при этом не пострадал.