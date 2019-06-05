Власти Подмосковья назвали причины частого появления лосей в жилах зонах

"Весной и летом учащаются случаи выхода лосей в сельские и городские районы. Сохатые в поисках корма могут пройти многие километры по лесу и перейти границу к населенным пунктам. Лоси заходят в жилую зону, гуляют по улицам и дворам... И не один лось, а целые семейства сохатых часто выходят к людям. Такое явление объясняется не только поиском корма, но и миграцией этих животных. Бывает также, что лоси сами приходят к людям, когда больны, безмолвно прося о помощи", - сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.