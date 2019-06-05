Эксперты рассказали, какие курорты выбирают россияне в Италии

МОСКВА, 5 июня - РИА Новости. Число российских туристов, которые в этом году планируют отдохнуть в Италии, на треть больше, чем год назад, сообщает АТОР.
Летом самые востребованные у путешественников итальянские курорты - это Римини и Риччоне, расположенные на Адриатическом море, рассказали туроператоры. Вторая и третья строчки в рейтинге популярности – у Сицилии и Сардинии. Также россияне активно бронируют поездки в Калабрию - на Тирренское море.
По словам участников рынка, вырос интерес к экскурсионным турам, они востребованы примерно у трети клиентов, выбирающих летний отдых в Италии. Также увеличивается число гостей, которые за одну поездку желают увидеть несколько городов, а то и стран.
Между тем, туроператоры отмечают заметный рост спроса на дешевые туры и снижение интереса к предложениям среднего ценового диапазона. "Наблюдается рост бронирования бюджетных отелей категории две и три "звезды", а также сокращение спроса на гостиницы более высокого и люксового сегмента", – рассказали в пресс-службе крупного туроператора.
В июне тур на двоих на семь ночей с размещением в отеле категории две или три "звезды" стоит не менее 41 тысячи рублей. Поездка на Сицилию обойдется как минимум в 66 тысяч рублей на двоих, а цена экскурсионного недельного тура начинается от 30 тысяч рублей на человека.