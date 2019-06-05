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РИА Новости
Туризм

Эксперты рассказали, какие курорты выбирают россияне в Италии

Вчера, 21:07
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CC BY-SA 3.0 / Norbert Nagel / Santa Maria dell'Isola, Tropea, Calabria, Italy.Город Тропея в провинции Вибо-Валентия региона Калабрия, Италия
Город Тропея в провинции Вибо-Валентия региона Калабрия, Италия
CC BY-SA 3.0 / Norbert Nagel / Santa Maria dell'Isola, Tropea, Calabria, Italy.
МОСКВА, 5 июня - РИА Новости. Число российских туристов, которые в этом году планируют отдохнуть в Италии, на треть больше, чем год назад, сообщает АТОР.
Летом самые востребованные у путешественников итальянские курорты - это Римини и Риччоне, расположенные на Адриатическом море, рассказали туроператоры. Вторая и третья строчки в рейтинге популярности – у Сицилии и Сардинии. Также россияне активно бронируют поездки в Калабрию - на Тирренское море.
По словам участников рынка, вырос интерес к экскурсионным турам, они востребованы примерно у трети клиентов, выбирающих летний отдых в Италии. Также увеличивается число гостей, которые за одну поездку желают увидеть несколько городов, а то и стран.
Между тем, туроператоры отмечают заметный рост спроса на дешевые туры и снижение интереса к предложениям среднего ценового диапазона. "Наблюдается рост бронирования бюджетных отелей категории две и три "звезды", а также сокращение спроса на гостиницы более высокого и люксового сегмента", – рассказали в пресс-службе крупного туроператора.
В июне тур на двоих на семь ночей с размещением в отеле категории две или три "звезды" стоит не менее 41 тысячи рублей. Поездка на Сицилию обойдется как минимум в 66 тысяч рублей на двоих, а цена экскурсионного недельного тура начинается от 30 тысяч рублей на человека.
Италия
1 апреля, 12:43
АТОР: туристы все чаще покупают туры в Италию по акции раннего бронирования
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ТуризмТуризмРиминитуристыСицилияСардинияНовости - ТуризмИталия
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