Общий срок проверки компаний могут ограничить 60 днями

МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Общий срок плановой проверки юридического лица в РФ, включая проверки всех его филиалов, представительств и других структурных подразделений, ограничат 60 днями, проект положительного заключения правительства РФ на соответствующий законопроект есть в распоряжении РИА Новости.

Законопроект, внесенный депутатами Госдумы и членом Совета Федерации, уточняет действующие нормы о сроках проведения государственного и муниципального контроля.

Сейчас по закону о защите прав предпринимателей плановые проверки юрлиц контрольные органы могут поводить не чаще чем раз в три года, а срок каждой проверки не должен превышать 20 рабочих дней. Если компания осуществляет деятельность на территориях нескольких субъектов РФ, общий срок проверки не может превышать 60 рабочих дней.

"Законопроектом предлагается уточнить редакцию указанной нормы и распространить ограничение на общий срок проведения проверки юридического лица в 60 рабочих дней, в том числе на его филиалы, представительства, обособленные представительства", - отмечается в документе.