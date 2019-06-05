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РИА Новости

На Украине после удара молнии сгорело здание районной администрации

Вчера, 15:42
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КИЕВ, 5 июн - РИА Новости. Здание районной госадминистрации в городе Благовещенское Кировоградской области сгорело в результате удара молнии, пострадавших нет, сообщили в региональном управлении Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.
"Сначала от удара молнии загорелась крыша здания, после чего огонь быстро распространился на площадь в 300 квадратных метров", - цитирует сообщение спасателей Громадське ТВ.
Спасатели ликвидировали пожар. В результате инцидента никто не пострадал. Устанавливается сумма нанесенного ущерба.
Депутат партии "Блок Петра Порошенко" Вадим Денисенко выложил в Facebook фотографию горящего здания. "Город Благовещенское (бывшая Ульяновка) в Кировоградской области. Молния ударила в здание райадминистрации, и оно сгорело", - написал он.
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