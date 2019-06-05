Саакашвили спросил у пользователей соцсетей, идти ли ему на выборы с Кличко

В своем видеообращении Саакашвили заявил, что Кличко очень достойный человек и его давний друг, и лучший из всех киевских мэров. При этом он отметил, что в "Удар" можно идти при условии, что партию надо менять фундаментально - очистить от соратников экс-президента Петра Порошенко и "коррупционеров, которые должны сидеть в тюрьме".