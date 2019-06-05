Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-05T15:22Z
https://ria.ru/20190605/1555284321.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/151456/71/1514567198_0:0:2200:1238_1036x0_80_0_0_f9eff0d324ed792d342129bae2f9bf42.jpg
РИА Новости

Саакашвили спросил у пользователей соцсетей, идти ли ему на выборы с Кличко

Вчера, 15:22
430
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкМихаил Саакашвили перед пресс-конференцией
Михаил Саакашвили перед пресс-конференцией
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Михаил Саакашвили перед пресс-конференцией. Архивное фото
КИЕВ, 5 июн - РИА Новости. Экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили решил спросить у пользователей соцсетей, идти ли ему на выборы с партией мэра Киева Виталия Кличко "Удар".
Ранее Кличко заявил, что его партия "Удар" идет на выборы в Верховную раду Украины, и предложил Саакашвили возглавить ее.
Михаил Саакашвили
2 июня, 06:22
"Даже не аграрный придаток": Саакашвили оценил текущее состояние Украины
"В ответ на мое вчерашнее обращение к партиям Виталий Кличко протянул нам руку помощи и сделал достойное предложение. Но я все буду делать исключительно открыто и только узнав ваше мнение. Нам нужно или идти с "Ударом" при условии полного реформирования, или принять решение "не идти", рискуя остаться вне выборов. Давайте оперативно решать", - написал Саакашвили на своей странице в Facebook в среду.
В своем видеообращении Саакашвили заявил, что Кличко очень достойный человек и его давний друг, и лучший из всех киевских мэров. При этом он отметил, что в "Удар" можно идти при условии, что партию надо менять фундаментально - очистить от соратников экс-президента Петра Порошенко и "коррупционеров, которые должны сидеть в тюрьме".
Очередные выборы в украинский парламент планировалось провести в октябре. В мае президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о досрочном прекращении полномочий Рады и назначил внеочередные выборы на 21 июля. Досрочные выборы в Раду пройдут по смешанной системе - половина депутатского корпуса (225 человек) будет избрана по партийным спискам, половина - в мажоритарных округах. Участвовать в выборах могут только партии, проходной барьер составит 5%.
Михаил Саакашвили
2 июня, 21:49
Саакашвили заявил, что хочет быть Стивом Джобсом украинской политики
050100
Обсудить 4
Ситуация на УкраинеВерховная Рада УкраиныВиталий КличкоМихаил СаакашвилиУкраинаВ мире
Рекомендуем
Акции памяти по погибшему мальчику от произвола полиции на Украине
Депутаты от "Самопомощи" начали сбор подписей за отставку Авакова
РИА
Новости
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
МИД обратил внимание на рекомендации США по разработке видеоигр
Добыча сланцевой нефти в Колорадо, США
В России оценили конкурентоспособность американской сланцевой нефти
Национальный флаг Украины и флаг Организации Североатлантического договора (НАТО)
Опрос показал отношение украинцев к вступлению страны в НАТО и ЕС
Лента
новостей
Горелка газовой плиты
"Нафтогаз" заявил, что уже снизил цену на газ для населения
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и премьер-министр Словакии Петер Пеллегрини во время совместной пресс-конференции. 5 июня 2019
Премьер Словакии рассказал о планах ввода российской железнодорожной колеи
На Украине после удара молнии сгорело здание районной администрации
Матвиенко прокомментировала заявление Зеленского о Крыме
Экс-глава МИД Австралии назвал попытки США включить Китай в СНВ нелепыми
Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко на заседании Верховной рады Украины
Савченко провела съезд своей партии у здания Рады
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский пообещал, что Украина вступит в НАТО только после референдума
Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 17 января 2019
Слуцкий прокомментировал призыв Столтенберга к России спасти ДРСМД
Серебристые облака над Самарой. 01 июня 2019
Астрономы сообщили о появлении на небе редкого вида облаков
Сергей Морозов
Спикер астраханской облдумы прокомментировал отставку Морозова
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин перед началом российско-китайских переговоров в Кремле. 5 июня 2019
Си Цзиньпин предрек светлое будущее российско-китайским отношениям
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:02Жители Екатеринбурга предложили площадки для строительства храма
05:54На Камчатке может произойти мощное извержение вулкана, полагают ученые
05:35Во Владивостоке из-за густого тумана произошли несколько аварий
05:30Психологи окажут помощь школьнице, которую заставили пить из лужи на Алтае
05:29Глава Минвостокразвития посетит КНДР
05:23Малышева рассказала о механизме истребления женщин старше 50 лет
05:07Эрдоган поздравил саудовского короля с окончанием Рамадана
05:04В Дамаске открыли бюст Пушкина
05:00Аэропорт Триполи сообщил, что работает в штатном режиме после авиаудара
04:55В Забайкалье не подтвердили данные о тщательном досмотре школьников на ЕГЭ
04:50В Чите инспекторы ДПС спасли семь человек из горящего дома
04:48Опрос выявил самые известные произведения Пушкина
04:40Экс-министр рассказал, как украинские власти обманывали Россию
04:38Центробанк отозвал лицензию у банка "Взаимодействие"
04:36В Судане уточнили число погибших при разгоне палаточного лагеря
04:26ФБР опубликовало документы по исследованию образцов предполагаемого йети
04:21В Совфеде рассказали, как Украина может вернуть Крым
04:17Директор Третьяковки назвала причину ухудшения отношений России и США
04:02В Катар прибыла первая партия французских истребителей Rafale
03:58Сериал "Чернобыль" заслуживает просмотра, считает ликвидатор аварии на ЧАЭС
Лента новостейМолния