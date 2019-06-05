Саакашвили спросил у пользователей соцсетей, идти ли ему на выборы с Кличко

КИЕВ, 5 июн - РИА Новости. Экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили решил спросить у пользователей соцсетей, идти ли ему на выборы с партией мэра Киева Виталия Кличко "Удар".
Ранее Кличко заявил, что его партия "Удар" идет на выборы в Верховную раду Украины, и предложил Саакашвили возглавить ее.
"В ответ на мое вчерашнее обращение к партиям Виталий Кличко протянул нам руку помощи и сделал достойное предложение. Но я все буду делать исключительно открыто и только узнав ваше мнение. Нам нужно или идти с "Ударом" при условии полного реформирования, или принять решение "не идти", рискуя остаться вне выборов. Давайте оперативно решать", - написал Саакашвили на своей странице в Facebook в среду.
В своем видеообращении Саакашвили заявил, что Кличко очень достойный человек и его давний друг, и лучший из всех киевских мэров. При этом он отметил, что в "Удар" можно идти при условии, что партию надо менять фундаментально - очистить от соратников экс-президента Петра Порошенко и "коррупционеров, которые должны сидеть в тюрьме".
Очередные выборы в украинский парламент планировалось провести в октябре. В мае президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о досрочном прекращении полномочий Рады и назначил внеочередные выборы на 21 июля. Досрочные выборы в Раду пройдут по смешанной системе - половина депутатского корпуса (225 человек) будет избрана по партийным спискам, половина - в мажоритарных округах. Участвовать в выборах могут только партии, проходной барьер составит 5%.