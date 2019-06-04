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РИА Новости

Кличко предложил Саакашвили возглавить свою партию

Вчера, 23:29
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкМэр Киева Виталий Кличко
Мэр Киева Виталий Кличко
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Мэр Киева Виталий Кличко. Архивное фото
МОСКВА, 4 июн – РИА Новости. Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что его партия "Удар" идет на выборы в Верховную раду Украины, и предложил возглавить ее экс-губернатору Одесской области и бывшему президенту Грузии Михаилу Саакашвили.
"Я остаюсь лидером партии "Удар", а Михаилу Саакашвили предлагаю стать главой партии", - сказал Кличко в видеообращении, опубликованном на его странице в Facebook во вторник.
Он предложил партнерам присоединиться. "Удар" идет на досрочные парламентские выборы", - добавил мэр Киева.
Очередные выборы в украинский парламент планировалось провести в октябре. В мае президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о досрочном прекращении полномочий Рады и назначил внеочередные выборы на 21 июля. Досрочные выборы в Раду пройдут по смешанной системе - половина депутатского корпуса (225 человек) будет избрана по партийным спискам, половина - в мажоритарных округах. Участвовать в выборах могут только партии, проходной барьер составит 5%.
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