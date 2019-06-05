Депутаты от "Самопомощи" начали сбор подписей за отставку Авакова

Акции памяти по погибшему мальчику от произвола полиции на Украине

Акции памяти по погибшему мальчику от произвола полиции на Украине

КИЕВ, 5 июн – РИА Новости. Депутаты Верховной рады от фракции "Самопомощь" Остап Еднак и Анна Гопко начали сбор подписей за отставку главы МВД Украины Арсена Авакова.

"Собираем с Анной Гопко подписи под проектом постановления об отставке Авакова. Интересно, сколько коллег решатся", - написал Еднак в среду на своей странице в Facebook

По его словам, "полиция не защищает, а убивает граждан, полиция не расследует преступления, а прикрывает преступников".

Ранее правоохранители задержали двух полицейских, которые в пьяном состоянии тяжело ранили пятилетнего мальчика в Переяславе-Хмельницком. Ребенок был доставлен в Киев, за его жизнь боролись врачи. В понедельник ребенок умер в больнице. Суд арестовал двух полицейских, подозреваемых в убийстве.

Полиция возбудила дело по статье "угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа", санкция которой предусматривает до пяти лет лишения свободы. Полицейские устанавливают личности людей, причастных к правонарушению, продолжается следствие.