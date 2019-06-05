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РИА Новости

Депутаты от "Самопомощи" начали сбор подписей за отставку Авакова

Вчера, 15:17
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкАкции памяти по погибшему мальчику от произвола полиции на Украине
Акции памяти по погибшему мальчику от произвола полиции на Украине
© РИА Новости / Стрингер
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Акции памяти по погибшему мальчику от произвола полиции на Украине
КИЕВ, 5 июн – РИА Новости. Депутаты Верховной рады от фракции "Самопомощь" Остап Еднак и Анна Гопко начали сбор подписей за отставку главы МВД Украины Арсена Авакова.
"Собираем с Анной Гопко подписи под проектом постановления об отставке Авакова. Интересно, сколько коллег решатся", - написал Еднак в среду на своей странице в Facebook.
По его словам, "полиция не защищает, а убивает граждан, полиция не расследует преступления, а прикрывает преступников".
Ранее правоохранители задержали двух полицейских, которые в пьяном состоянии тяжело ранили пятилетнего мальчика в Переяславе-Хмельницком. Ребенок был доставлен в Киев, за его жизнь боролись врачи. В понедельник ребенок умер в больнице. Суд арестовал двух полицейских, подозреваемых в убийстве.
Акции памяти по погибшему мальчику от произвола полиции на Украине
Вчера, 13:41
Аваков не уйдет в отставку из-за гибели ребенка от пуль полицейских
Полиция возбудила дело по статье "угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа", санкция которой предусматривает до пяти лет лишения свободы. Полицейские устанавливают личности людей, причастных к правонарушению, продолжается следствие.
После гибели ребенка в ряде украинских городов прошли протесты, их участники, в частности, требовали отставки главы МВД. Аваков заявил, что не намерен подавать заявление об отставке.
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