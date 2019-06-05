Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-05T15:11Z
https://ria.ru/20190605/1555283836.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости
Республика Татарстан

В Татарстане появился вице-премьер, курирующий развитие Иннополиса

Вчера, 15:11
110
КАЗАНЬ, 5 июн - РИА Новости. Президент Татарстана Рустам Минниханов в среду подписал указ о назначении вице-премьера республики – министра информатизации и связи Романа Шайхутдинова заместителем премьер-министра, курирующим развитие Иннополиса.
"На основании полученного согласия я только что подписал указ о назначении Романа Александровича (Шайхутдинова) заместителем премьер-министра Республики Татарстан. Главная задача – это проект Иннополис. Это проект не только республики, это федеральный крупный проект. Данный вопрос требует много усилий и времени, работы с федеральными структурами", - сказал Минниханов на сессии парламента республики.
Семья во дворе жилого дома
1 июня, 18:07
Татарстан вводит дополнительные меры господдержки многодетных семей
По его словам, данное назначение согласовано с курирующим вице-премьером РФ Максимом Акимовым, который тоже занимается продвижением проекта.
"В части реализации национальных проектов "Цифровая экономика" является очень серьезной составной частью и, конечно же, проект Иннополис должен занять своё место", - добавил глава Татарстана.
Казанский кремль
28 мая, 12:52
Татарстан подписал соглашение о создании центра для одаренных детей
Первый заместитель премьер-министра Татарстана Рустем Нигматуллин отметил, что реализация проекта Иннополис требует со стороны республики повышенного внимания. "Мы рассчитываем на повышение динамики развития Иннополиса, который должен стать одним из ключевых инструментов развития современной России, приоритетным проектом страны на длительный период, ведущей площадкой IT-инфраструктуры РФ. Необходимо продолжать работу по обеспечению результативного взаимодействия с федеральными органами власти", - сказал он, поясняя депутатам введение в кабинете министров Татарстана новой должности.
Министром информатизации и связи Татарстана указом президента республики назначен Айрат Хайруллин, до сегодняшнего дня возглавлявший Альметьевский муниципальный район Татарстана.
Иннополис – новый город в Татарстане, экономика которого основана на высокотехнологичных индустриях. Ключевая задача города – дать возможность высококвалифицированным специалистам IT-сферы реализовать себя в России, создавая отечественные продукты и сервисы. В Иннополисе ежедневно находятся более 3,5 тысячи человек (в том числе 2,5 тысячи проживают постоянно, из них более 550 – студенты), зарегистрировано более 150 компаний, в том числе порядка 80 резидентов и партнеров ОЭЗ "Иннополис", запущена базовая инфраструктура: 16 жилых домов, детский сад, школа, ИТ-лицей, медицинский и спортивные центры, почта, банки, магазины, кафе.
000001
Обсудить 0
Республика ТатарстанРоман ШайхутдиновРустам МиннихановТатарстанЭкономика
Рекомендуем
Руденя предлагает создать в Верхневолжье региональный кластер легпрома
Руденя предлагает создать в Верхневолжье региональный кластер легпрома
РИА
Новости
Город Тюмень
Тюменские НКО получат президентские гранты на 40 млн рублей
В МЧС прокомментировали ситуацию с сообщениями о "минировании" в России
Добыча сланцевой нефти в Колорадо, США
В России оценили конкурентоспособность американской сланцевой нефти
Лента
новостей
Светофор на железной дороге
В Мытищах в 2021 году построят путепровод через железную дорогу
Дети играют в подвижные игры
В городском округе Котельники началась летняя лагерная кампания
Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев на форуме Арктика – территория диалога. День второй
Кирилл Дмитриев: РФПИ интересны и космос, и искусственный интеллект
Серебристые облака над Самарой. 01 июня 2019
Астрономы сообщили о появлении на небе редкого вида облаков
Дмитрий Медведев проводит заседание президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам. 4 июня 2019
Медведев рассказал о дальнейшей стратегии нацпроекта "Цифровая экономика"
Генеральный директор Государственной Третьяковской галереи Зельфира Трегулова на стенде МИА Россия сегодня на Российском инвестиционном форуме в Сочи
Трегулова ответила на критику мер безопасности на выставке Мунка
Работа областной станции переливания крови
Сдать кровь на Московской областной станции можно будет 8 июня
Международный форум «Открытые инновации - 2018. День второй
Спецпредставитель президента рассказал, как обеспечить защиту Рунета
Университет Дубна: вид с озера
Подмосковные вузы вошли в рейтинг лучших образовательных учреждений России
Министр иностранных дел Катара Мухаммед Бен Абдель Рахман Бен Джасем Аль Тани. Архивное фото
Глава МИД Катара возглавит делегацию эмирата на ПМЭФ
Троице-Сергиева лавра в городе Сергиевом Посаде Московской области
В Подмосковье центральной площадкой Дня России станет Сергиев Посад
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:51Глава Минпромторга оценил перспективы SSJ-100 после катастрофы
06:50Никитин рассказал, что Нижегородская область предложит китайским инвесторам
06:45В Китае выдали первые коммерческие лицензии на использование сети 5G
06:44Выплаты клиентам банка "Взаимодействие" начнутся не позже 20 июня
06:42Роспотребнадзор изъял из оборота более 220 тонн некачественных овощей
06:39Китай поприветствовал участие иностранных компаний в развитии рынка 5G
06:35Нижегородские вузы заинтересованы в увеличении числа китайских студентов
06:32В Хабаровске избрали меру пресечения обвиняемым в коррупции диспетчерам РЖД
06:28В Волгограде изъяли более четырех тонн поддельной молочной продукции
06:27Нижегородский губернатор рассказал о планах привлекать китайских туристов
06:23В парламенте Уругвая открылась выставка лучших работ конкурса имени Стенина
06:17Экс-участник группы "На-На" рассказал о состоянии Алибасова
06:02Жители Екатеринбурга предложили площадки для строительства храма
05:54На Камчатке может произойти мощное извержение вулкана, полагают ученые
05:35Во Владивостоке из-за густого тумана произошли несколько аварий
05:30Психологи окажут помощь школьнице, которую заставили пить из лужи на Алтае
05:29Глава Минвостокразвития посетит КНДР
05:23Малышева рассказала о механизме истребления женщин старше 50 лет
05:07Эрдоган поздравил саудовского короля с окончанием Рамадана
05:04В Дамаске открыли бюст Пушкина
Лента новостейМолния