В Татарстане появился вице-премьер, курирующий развитие Иннополиса

КАЗАНЬ, 5 июн - РИА Новости. Президент Татарстана Рустам Минниханов в среду подписал указ о назначении вице-премьера республики – министра информатизации и связи Романа Шайхутдинова заместителем премьер-министра, курирующим развитие Иннополиса.

"На основании полученного согласия я только что подписал указ о назначении Романа Александровича (Шайхутдинова) заместителем премьер-министра Республики Татарстан. Главная задача – это проект Иннополис. Это проект не только республики, это федеральный крупный проект. Данный вопрос требует много усилий и времени, работы с федеральными структурами", - сказал Минниханов на сессии парламента республики.

По его словам, данное назначение согласовано с курирующим вице-премьером РФ Максимом Акимовым, который тоже занимается продвижением проекта.

"В части реализации национальных проектов "Цифровая экономика" является очень серьезной составной частью и, конечно же, проект Иннополис должен занять своё место", - добавил глава Татарстана.

Первый заместитель премьер-министра Татарстана Рустем Нигматуллин отметил, что реализация проекта Иннополис требует со стороны республики повышенного внимания. "Мы рассчитываем на повышение динамики развития Иннополиса, который должен стать одним из ключевых инструментов развития современной России, приоритетным проектом страны на длительный период, ведущей площадкой IT-инфраструктуры РФ. Необходимо продолжать работу по обеспечению результативного взаимодействия с федеральными органами власти", - сказал он, поясняя депутатам введение в кабинете министров Татарстана новой должности.

Министром информатизации и связи Татарстана указом президента республики назначен Айрат Хайруллин, до сегодняшнего дня возглавлявший Альметьевский муниципальный район Татарстана.