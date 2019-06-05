На ПМЭФ девушки в костюмах из мусора призывают сортировать отходы

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн – РИА Новости. Девушки в костюмах из мусора прогуливаются по променаду Экспофорума, в котором проходит Петербургский международный экономический форум, и призывают участников ПМЭФ к раздельному сбору отходов.

"Мы представляем Российского экологического оператора", пожалуйста, сортируйте мусор", - сказала одна из них в беседе в корреспондентом РИА Новости.

Действительно, в этом году по всей площадке ПМЭФ установлены цветные баки для раздельного сбора отходов – синие для бумаги, желтые для пластика и серые для прочих отходов. Ночью специальные бригады сортируют весь мусор и отправляют на дальнейшую переработку, рассказали РИА Новости на стенде Российского экологического оператора.

С 1 января 2019 года в России введена новая система регулирования услуг по обращению с бытовыми отходами. Работать с ними начали региональные операторы, в чьих задачах — транспортировка, обработка, обезвреживание, захоронение отходов.

"Российский экологический оператор" занимается координацией государственной политики по обращению с отходами и привлечением инвесторов для проектов по их утилизации.