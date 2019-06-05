Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-05T14:58Z
https://ria.ru/20190605/1555283054.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155528/18/1555281853_0:209:3270:2048_1036x0_80_0_0_fa4aff536702d4d5d1539b4e2e5433f8.jpg
РИА Новости
Петербургский международный экономический форум

На ПМЭФ девушки в костюмах из мусора призывают сортировать отходы

Вчера, 14:58
347
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкУчастники костюмированного перформанса в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум" накануне открытия Петербургского международного экономического форума 2019 (ПМЭФ-2019)
Участники костюмированного перформанса в конгрессно-выставочном центре Экспофорум накануне открытия Петербургского международного экономического форума 2019 (ПМЭФ-2019)
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Участники костюмированного перформанса в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум" накануне открытия Петербургского международного экономического форума 2019 (ПМЭФ-2019)
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн – РИА Новости. Девушки в костюмах из мусора прогуливаются по променаду Экспофорума, в котором проходит Петербургский международный экономический форум, и призывают участников ПМЭФ к раздельному сбору отходов.
"Мы представляем Российского экологического оператора", пожалуйста, сортируйте мусор", - сказала одна из них в беседе в корреспондентом РИА Новости.
Действительно, в этом году по всей площадке ПМЭФ установлены цветные баки для раздельного сбора отходов – синие для бумаги, желтые для пластика и серые для прочих отходов. Ночью специальные бригады сортируют весь мусор и отправляют на дальнейшую переработку, рассказали РИА Новости на стенде Российского экологического оператора.
С 1 января 2019 года в России введена новая система регулирования услуг по обращению с бытовыми отходами. Работать с ними начали региональные операторы, в чьих задачах — транспортировка, обработка, обезвреживание, захоронение отходов.
Берег Туниса, Сицилия и островное государство Мальта снятые с борта МКС космонавтом Роскосмоса Антоном Шкаплеровым
10 декабря 2018, 12:54
Помогая планете: экопривычки на каждый деньСостояние окружающей среды и здоровье ее обитателей напрямую зависят от жизнедеятельности людей. Как поддерживать экологичный образ жизни, ежедневно соблюдая простые правила в быту, и тем самым помогать планете, корреспонденту спецпроекта "Экология" на ria.ru рассказала пресс-секретарь Всемирного фонда дикой природы (WWF Россия) Дарья Кудрявцева.
"Российский экологический оператор" занимается координацией государственной политики по обращению с отходами и привлечением инвесторов для проектов по их утилизации.
Петербургский международный экономический форум в 2019 году пройдет 6-8 июня. В прошлом году форум посетили 17 тысяч гостей из 143 стран. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ)
3 июня, 12:32
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ)
342023
Обсудить 1
Петербургский международный экономический форумСанкт-ПетербургОбщество
Рекомендуем
Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин на церемонии официальной встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Путин поблагодарил Си Цзиньпина за согласие принять участие в работе ПМЭФ
РИА
Новости
Жена ученого Кудрявцева заявила о найденной в квартире прослушке
Президент РФ Владимир Путин во время переговоров с председателем КНР Си Цзиньпинем в Кремле. 5 июня 2019
Путин заявил о достижении беспрецедентного уровня отношений России и Китая
Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Россия ожидает расследования избиения во Франции журналиста RT
Лента
новостей
Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 17 января 2019
Слуцкий прокомментировал призыв Столтенберга к России спасти ДРСМД
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и премьер-министр Словакии Петер Пеллегрини во время совместной пресс-конференции
Пеллегрини поблагодарил Медведева за позицию по энергетической безопасности
Автомобиль Aurus Senat у конгрессно-выставочного центра Экспофорум накануне открытия Петербургского международного экономического форума 2019
Золотой Aurus привезли на ПМЭФ
Телеведущий Иван Ургант
Ургант высмеял скандал вокруг вырезанных из фильма про Элтона Джона сцен
Эксперты назвали главный "зеленый" тренд в России
Международный форум «Открытые инновации - 2018. День второй
Спецпредставитель президента рассказал, как обеспечить защиту Рунета
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и премьер-министр Словакии Петер Пеллегрини во время совместной пресс-конференции. 5 июня 2019
Премьер Словакии рассказал о планах ввода российской железнодорожной колеи
Зонды-близнецы НАСА STEREO-A и STEREO-B передали первое в истории полное трехмерное изображение Солнца
Физики из России научились получать "трехмерные" снимки взрывов на Солнце
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
МИД обратил внимание на рекомендации США по разработке видеоигр
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Захарова обвинила НАТО в стремлении скрыть вину США в развале ДРСМД
Дмитрий Медведев
Медведев назвал условие продления договора о транзите газа через Украину
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:02Жители Екатеринбурга предложили площадки для строительства храма
05:54На Камчатке может произойти мощное извержение вулкана, полагают ученые
05:35Во Владивостоке из-за густого тумана произошли несколько аварий
05:30Психологи окажут помощь школьнице, которую заставили пить из лужи на Алтае
05:29Глава Минвостокразвития посетит КНДР
05:23Малышева рассказала о механизме истребления женщин старше 50 лет
05:07Эрдоган поздравил саудовского короля с окончанием Рамадана
05:04В Дамаске открыли бюст Пушкина
05:00Аэропорт Триполи сообщил, что работает в штатном режиме после авиаудара
04:55В Забайкалье не подтвердили данные о тщательном досмотре школьников на ЕГЭ
04:50В Чите инспекторы ДПС спасли семь человек из горящего дома
04:48Опрос выявил самые известные произведения Пушкина
04:40Экс-министр рассказал, как украинские власти обманывали Россию
04:38Центробанк отозвал лицензию у банка "Взаимодействие"
04:36В Судане уточнили число погибших при разгоне палаточного лагеря
04:26ФБР опубликовало документы по исследованию образцов предполагаемого йети
04:21В Совфеде рассказали, как Украина может вернуть Крым
04:17Директор Третьяковки назвала причину ухудшения отношений России и США
04:02В Катар прибыла первая партия французских истребителей Rafale
03:58Сериал "Чернобыль" заслуживает просмотра, считает ликвидатор аварии на ЧАЭС
Лента новостейМолния