На ПМЭФ девушки в костюмах из мусора призывают сортировать отходы

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн – РИА Новости. Девушки в костюмах из мусора прогуливаются по променаду Экспофорума, в котором проходит Петербургский международный экономический форум, и призывают участников ПМЭФ к раздельному сбору отходов.
"Мы представляем Российского экологического оператора", пожалуйста, сортируйте мусор", - сказала одна из них в беседе в корреспондентом РИА Новости.
Действительно, в этом году по всей площадке ПМЭФ установлены цветные баки для раздельного сбора отходов – синие для бумаги, желтые для пластика и серые для прочих отходов. Ночью специальные бригады сортируют весь мусор и отправляют на дальнейшую переработку, рассказали РИА Новости на стенде Российского экологического оператора.
С 1 января 2019 года в России введена новая система регулирования услуг по обращению с бытовыми отходами. Работать с ними начали региональные операторы, в чьих задачах — транспортировка, обработка, обезвреживание, захоронение отходов.
10 декабря 2018, 12:54Помогая планете: экопривычки на каждый деньСостояние окружающей среды и здоровье ее обитателей напрямую зависят от жизнедеятельности людей. Как поддерживать экологичный образ жизни, ежедневно соблюдая простые правила в быту, и тем самым помогать планете, корреспонденту спецпроекта "Экология" на ria.ru рассказала пресс-секретарь Всемирного фонда дикой природы (WWF Россия) Дарья Кудрявцева.
"Российский экологический оператор" занимается координацией государственной политики по обращению с отходами и привлечением инвесторов для проектов по их утилизации.
Петербургский международный экономический форум в 2019 году пройдет 6-8 июня. В прошлом году форум посетили 17 тысяч гостей из 143 стран. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.