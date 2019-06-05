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РИА Новости

Слуцкий прокомментировал призыв Столтенберга к России спасти ДРСМД

Вчера, 14:49
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПредседатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 17 января 2019
Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 17 января 2019
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Призыв НАТО к РФ проявить "политическую волю" для спасения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) служит прикрытием для действий Вашингтона по слому договоренностей в сфере контроля над вооружениями, считает глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал РФ за два месяца до истечения ультиматума, предъявленного США по договору РСМД, проявить "политическую волю" для спасения соглашения.
"США и НАТО по-прежнему обвиняют Россию в нарушении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Генсек североатлантического альянса Йенс Столтенберг призывает Москву "спасти" договор, вернувшись к его соблюдению. Подобные заявления – наглое и циничное прикрытие действий Вашингтона по слому краеугольных договоренностей в сфере контроля над вооружениями", - сказал Слуцкий журналистам.
Он подчеркнул, что Россия никогда не нарушала ДРСМД. "Более того, мы неоднократно предлагали американским партнерам убедиться в этом на деле, однако все доводы российской стороны были проигнорированы", - сказал парламентарий.
Слуцкий напомнил, что 13 июня комитет Госдумы по международным делам на своем заседании намерен рассмотреть внесенный президентом РФ Владимиром Путиным законопроект о приостановлении участия России в ДРСМД.
"Это станет исключительно ответной мерой на выход США из договора. Уверен, что все депутаты-члены нашего комитета проголосуют за рекомендацию проект закона принять. Предварительно, Совет Думы поставил вопрос на рассмотрение палаты 18 июня", - отметил глава думского комитета.
Самоходные ракетные установки, подлежащие уничтожению в соответствии с Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности
4 июня, 16:58
Генерал предположил, где США разместят ракеты после выхода из ДРСМД
В начале этого года США объявили об одностороннем выходе из ДРСМД, обвинив Россию в длительном нарушении договора. Камнем преткновения стала ракета 9М729 - модернизация ракеты 9М728, входящей в состав комплекса "Искандер-М". По заявлениям Штатов, ее максимальная дальность превышает 500 километров, что подпадает под действие ДРСМД. Россия отрицает эти обвинения и даже показала ракету для иностранных пресс-атташе, но представители США и НАТО на встречу даже не приехали.
Президент РФ Владимир Путин в ситуации с ДРСМД решил поступить зеркально: Россия тоже приостанавливает участие в договоре и начинает разработку запрещенных соглашением ракетных систем. Однако размещать их будет только в ответ на аналогичные шаги Вашингтона.
В рамках ДРСМД СССР/Россия и США обязались не испытывать и не развертывать баллистические и крылатые ракеты наземного базирования средней (от 1000 до 5500 километров) и меньшей (от 500 до 1000 километров) дальности, а также пусковые установки к ним. СССР уничтожил 1846 ракетных комплексов, США - на тысячу меньше, однако это можно назвать разменом количества на качество: американские крылатые ракеты напрямую угрожали территории СССР и обладали повышенной точностью попадания.
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Леонид СлуцкийВыход США из договора о РСМДДоговор о РСМДГосдума РФНАТОЙенс СтолтенбергРоссияСШАВ мире
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