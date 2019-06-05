Путин встретил Си Цзиньпина в Большом кремлевском дворце

МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин прибыл в Кремль, где пройдут российско-китайские переговоры.

Кортеж китайского лидера подъехал к Большому кремлевскому дворцу. Си Цзиньпинь поднялся по парадной лестнице и прошёл в Георгиевский зал, где его встретил президент РФ Владимир Путин.

Путин принял в Кремле лидера Китая Си Цзиньпина, с которым уже завтра он отправится в Питер на экономический форум pic.twitter.com/TZA1PNijlL — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 5 июня 2019 г.

Лидеры тепло поприветствовали друг друга, пообщались и отправились в зал ордена Святой Екатерины, где началась их беседа в узком формате. После того, как прозвучали гимны государств, Путин и Си Цзиньпин поприветствовали делегации, которые тоже присутствовали в зале.