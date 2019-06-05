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РИА Новости

Путин встретил Си Цзиньпина в Большом кремлевском дворце

Вчера, 14:47
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПредседатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин на церемонии официальной встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин на церемонии официальной встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин на церемонии официальной встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин прибыл в Кремль, где пройдут российско-китайские переговоры.
Кортеж китайского лидера подъехал к Большому кремлевскому дворцу. Си Цзиньпинь поднялся по парадной лестнице и прошёл в Георгиевский зал, где его встретил президент РФ Владимир Путин.
Лидеры тепло поприветствовали друг друга, пообщались и отправились в зал ордена Святой Екатерины, где началась их беседа в узком формате. После того, как прозвучали гимны государств, Путин и Си Цзиньпин поприветствовали делегации, которые тоже присутствовали в зале.
Затем Путин и Си Цзиньпин перейдут в Александровский зал, где пройдут переговоры в расширенном формате с участием делегаций двух стран.
Президент РФ Владимир Путин и председатель Китайской народной республики Си Цзиньпин
Вчера, 04:25
Межгосударственные отношения России и Китая
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