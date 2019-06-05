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РИА Новости
Ленинградская область

Дрозденко: парк в Гатчине нужно сделать любимым местом отдыха горожан

Вчера, 14:44
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© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Лениниградской областиГубернатор Ленинградской области Александр Дрозденко
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Лениниградской области
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Необходимо сделать пейзажный Приоратский парк в Гатчине любимым местом отдыха гатчинцев, заявил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.
Парк является частью дворцово-паркового ансамбля города, но не входит в состав одноименного музея-заповедника. Общая территория зеленой зоны составляет 154 гектара и основная ее часть занята лесным массивом. До конца XVIII века территория парка носила название Малого Зверинца. Современное название парк получил после постройки в 1787-199 годах на берегу Черного озера Приоратского замка. В годы Великой Отечественной войны парку был нанесен существенный урон: вырублено большое количество деревьев, территория была испещрена воронками.
В планах региональных властей превратить парк в открытое общественное пространство, доступное и удобное. Планируется, что работы по благоустройству территории займут около трех лет.
"Необходимо сделать парк любимым местом отдыха гатчинцев. Мы хотим сделать его намного современнее и интереснее Особое внимание нужно уделить сохранению исторической части парка и органично вписать в него различные зоны отдыха и прогулок", - сказал глава региона.
3 июня, 12:43
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Ленинградская областьАлександр Дрозденко
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