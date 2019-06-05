Дрозденко: парк в Гатчине нужно сделать любимым местом отдыха горожан

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Необходимо сделать пейзажный Приоратский парк в Гатчине любимым местом отдыха гатчинцев, заявил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Парк является частью дворцово-паркового ансамбля города, но не входит в состав одноименного музея-заповедника. Общая территория зеленой зоны составляет 154 гектара и основная ее часть занята лесным массивом. До конца XVIII века территория парка носила название Малого Зверинца. Современное название парк получил после постройки в 1787-199 годах на берегу Черного озера Приоратского замка. В годы Великой Отечественной войны парку был нанесен существенный урон: вырублено большое количество деревьев, территория была испещрена воронками.

В планах региональных властей превратить парк в открытое общественное пространство, доступное и удобное. Планируется, что работы по благоустройству территории займут около трех лет.