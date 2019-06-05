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РИА Новости

Медведев предложил Словакии обсудить подключение к "Северному потоку — 2"

Вчера, 14:42
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© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев и премьер-министр Словакии Петер Пеллегрини во время совместной пресс-конференции
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и премьер-министр Словакии Петер Пеллегрини во время совместной пресс-конференции
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил о необходимости найти взаимовыгодные пункты сотрудничества для подключения Словакии к "Северному потоку — 2".
"Мы понимаем озабоченность Словакии по поводу того, что будет происходить с транзитными доходами в случае исчезновения существующего транзитного сообщения и поставок из России в Европу через Украину. Но о чем я сказал господину председателю... - нам нужно найти состыковки и взаимовыгодные пункты сотрудничества по поводу подключения Словакии к газопроводу Nord Stream 2, как, собственно, и к "Турецкому потоку", и такого рода обсуждения между нашими коллегами министрами уже ведутся, и сегодня об этом был разговор. Мы приглашаем еще раз наших друзей и партнёров из Словакии в этом участвовать", - сказал Медведев после переговоров с премьером Словакии.
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