Медведев предложил Словакии обсудить подключение к "Северному потоку — 2"

"Мы понимаем озабоченность Словакии по поводу того, что будет происходить с транзитными доходами в случае исчезновения существующего транзитного сообщения и поставок из России в Европу через Украину. Но о чем я сказал господину председателю... - нам нужно найти состыковки и взаимовыгодные пункты сотрудничества по поводу подключения Словакии к газопроводу Nord Stream 2, как, собственно, и к "Турецкому потоку", и такого рода обсуждения между нашими коллегами министрами уже ведутся, и сегодня об этом был разговор. Мы приглашаем еще раз наших друзей и партнёров из Словакии в этом участвовать", - сказал Медведев после переговоров с премьером Словакии.