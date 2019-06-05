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РИА Новости

Зеленский пообещал, что Украина вступит в НАТО только после референдума

Вчера, 14:42
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© РИА Новости / СтрингерПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© РИА Новости / Стрингер
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
КИЕВ, 5 июн — РИА Новости. Украина обязательно вступит в Североатлантический альянс, но только после вынесения этого вопроса на референдум, заявил президент страны Владимир Зеленский.

"Курс в НАТО — это прежде всего безопасность страны и уровень нашей армии. Мы должны рассказать украинцам, что такое НАТО, что это не так страшно", — пояснил глава государства.

Зеленский уже не раз говорил о необходимости проведения всенародного голосования по вопросу о вступлении Украины в альянс.
Кроме того, представленная президентом военная доктрина предусматривает руководство армией в соответствии с принципами и стандартами НАТО.
Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен ранее заявлял, что для присоединения к организации Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени.
Во вторник эту мысль подтвердил нынешний руководитель альянса Йенс Столтенберг, призвав Киев сосредоточиться на реформах.
Эксперты полагают, что Украина не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.
Киево-Печерская лавра в Киеве
Вчера, 14:04
Опрос показал отношение украинцев к вступлению страны в НАТО и ЕС
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НАТОВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Украина никогда в НАТО и в никакой другой блок не вступит, потому что гибридную войну как говорят в киеве против РФ украина начала еще в первую чеченскую на стороне боевиков Басаева, убивая российский военнослужащих. Некоторые политические деятели этого даже не скрывают. Не мы это начали, но мы это закончим, как наши деды в 1945
5 июня, 17:10
Марина Резник
1020003
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