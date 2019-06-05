Зеленский пообещал, что Украина вступит в НАТО только после референдума

КИЕВ, 5 июн — РИА Новости. Украина обязательно вступит в Североатлантический альянс, но только после вынесения этого вопроса на референдум, заявил президент страны Владимир Зеленский.
"Курс в НАТО — это прежде всего безопасность страны и уровень нашей армии. Мы должны рассказать украинцам, что такое НАТО, что это не так страшно", — пояснил глава государства.
Зеленский уже не раз говорил о необходимости проведения всенародного голосования по вопросу о вступлении Украины в альянс.
Кроме того, представленная президентом военная доктрина предусматривает руководство армией в соответствии с принципами и стандартами НАТО.
Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен ранее заявлял, что для присоединения к организации Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени.
Во вторник эту мысль подтвердил нынешний руководитель альянса Йенс Столтенберг, призвав Киев сосредоточиться на реформах.
Эксперты полагают, что Украина не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.