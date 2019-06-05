Зеленский пообещал, что Украина вступит в НАТО только после референдума

КИЕВ, 5 июн — РИА Новости. Украина обязательно вступит в Североатлантический альянс, но только после вынесения этого вопроса на референдум, заявил президент страны Владимир Зеленский.

"Курс в НАТО — это прежде всего безопасность страны и уровень нашей армии. Мы должны рассказать украинцам, что такое НАТО, что это не так страшно", — пояснил глава государства.

Зеленский уже не раз говорил о необходимости проведения всенародного голосования по вопросу о вступлении Украины в альянс.

Кроме того, представленная президентом военная доктрина предусматривает руководство армией в соответствии с принципами и стандартами НАТО.

Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен ранее заявлял, что для присоединения к организации Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени.

Во вторник эту мысль подтвердил нынешний руководитель альянса Йенс Столтенберг, призвав Киев сосредоточиться на реформах.