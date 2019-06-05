Суд отклонил иск экс-главы Коми к "АиФ"

МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Басманный суд Москвы отклонил иск ожидающего приговора по делу о мошенничестве и создании преступной группы экс-главы Коми Вячеслава Гайзера к "Аргументам и Фактам", сообщила РИА Новости адвокат Дарья Евменина.
Причиной иска Гайзера о защите чести, достоинства и деловой репутации к газете и интернет-изданию "Аргументы и Факты" стала статья под заголовком "Борьба с коррупцией: эстафету в череде разоблачений перенял Дагестан". В ней утверждается, что "при обыске в квартире Гайзера помимо внушительной суммы наличности изъяли коллекцию дорогих часов", а "стоимость одной из моделей следователи оценили в 1 миллион долларов". Кроме того, автор статьи указывает, что в сейфе в личном кабинете Гайзера "обнаружились документы на офшорные компании". Все три пункта бывший чиновник считает недостоверными и порочащими его честь.
"Суд отказал в удовлетворении исковых требований", - сказала Евменина, добавив, что суд огласил только резолютивную часть решения. С обжалованием она определится после ознакомления с мотивировочной частью.
Гайзер в сентябре 2015 года стал одним из первых губернаторов, задержанных за коррупцию в рамках масштабной "чистки" региональных элит. В марте гособвинение попросило суд приговорить его к 21 году лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу 500 миллионов рублей в рамках дела о мошенничестве и создании преступной группы в регионе. Гайзер свою вину не признает. Замоскворецкий суд Москвы огласит приговор 10 июня.