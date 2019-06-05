Суд отклонил иск экс-главы Коми к "АиФ"

Причиной иска Гайзера о защите чести, достоинства и деловой репутации к газете и интернет-изданию "Аргументы и Факты" стала статья под заголовком "Борьба с коррупцией: эстафету в череде разоблачений перенял Дагестан". В ней утверждается, что "при обыске в квартире Гайзера помимо внушительной суммы наличности изъяли коллекцию дорогих часов", а "стоимость одной из моделей следователи оценили в 1 миллион долларов". Кроме того, автор статьи указывает, что в сейфе в личном кабинете Гайзера "обнаружились документы на офшорные компании". Все три пункта бывший чиновник считает недостоверными и порочащими его честь.