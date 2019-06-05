Россия осудила новые санкции США против Кубы

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга

МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Российская сторона решительно осуждает новые санкции США против Кубы, заявила на брифинге в Москве официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

В начале июня был введен новый пакет мер США против Кубы. С 5 июня вводятся запреты на групповые поездки на остров граждан США в рамках образовательных обменов, а также на заход пассажирских судов из США в кубинские порты.

"Мы решительно осуждаем усиление антикубинской блокады со стороны США", - сказала Захарова.