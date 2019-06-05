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РИА Новости

Россия осудила новые санкции США против Кубы

Вчера, 14:22
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Российская сторона решительно осуждает новые санкции США против Кубы, заявила на брифинге в Москве официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
В начале июня был введен новый пакет мер США против Кубы. С 5 июня вводятся запреты на групповые поездки на остров граждан США в рамках образовательных обменов, а также на заход пассажирских судов из США в кубинские порты.
"Мы решительно осуждаем усиление антикубинской блокады со стороны США", - сказала Захарова.
Она добавила, что, по мнению российской стороны, "затягивание санкционной удавки вокруг Гаваны, прежде всего, бьет по интересам простых граждан, лишая их основных прав, свобод, которые, казалось бы, так рьяно защищает Вашингтон".
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МИД РФКубаРоссияСШАВ мире
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