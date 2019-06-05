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РИА Новости

Зеленский намерен обсудить с Могерини и Туском ситуацию в Донбассе

Вчера, 14:21
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© РИА Новости / Стрингер Президент Украины Владимир Зеленский во время совместного брифинга с бывшим президентом Украины Леонидом Кучмой в Киеве
Президент Украины Владимир Зеленский во время совместного брифинга с бывшим президентом Украины Леонидом Кучмой в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
КИЕВ, 5 июн - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский намерен обсудить с главой дипломатии ЕС Федерикой Могерини и президентом ЕС Дональдом Туском видение урегулирования ситуации в Донбассе, а также введение мер против чиновников из РФ за выдачу паспортов в регионе, сообщила в среду пресс-служба администрации главы украинского государства.
Зеленский находится с двухдневным визитом в Брюсселе, это первый визит нового президента Украины.
"Во время встреч с Федерикой Могерини и Дональдом Туском президент Зеленский обсудит планы реформ и видение урегулирования ситуации в Донбассе, а также применение мер против чиновников РФ, виновных в паспортизации Донбасса", - говорится в сообщении администрации в Twitter.
Президент РФ Владимир Путин 24 апреля подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями самопровозглашенных ЛНР и ДНР. Он заявил, что вопрос носит чисто гуманитарный характер, у России нет желания создавать проблемы Киеву, но ситуация с гражданскими правами в Донбассе переходит границы.
Бывший президент Украины Леонид Кучма во время совместного брифинга с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве
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Ситуация в ДНР и ЛНРЛНРДНРФедерика МогериниДонбассЕвросоюзДональд ТускВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
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