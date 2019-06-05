Зеленский намерен обсудить с Могерини и Туском ситуацию в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский во время совместного брифинга с бывшим президентом Украины Леонидом Кучмой в Киеве

КИЕВ, 5 июн - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский намерен обсудить с главой дипломатии ЕС Федерикой Могерини и президентом ЕС Дональдом Туском видение урегулирования ситуации в Донбассе, а также введение мер против чиновников из РФ за выдачу паспортов в регионе, сообщила в среду пресс-служба администрации главы украинского государства.

Зеленский находится с двухдневным визитом в Брюсселе, это первый визит нового президента Украины.

"Во время встреч с Федерикой Могерини и Дональдом Туском президент Зеленский обсудит планы реформ и видение урегулирования ситуации в Донбассе, а также применение мер против чиновников РФ, виновных в паспортизации Донбасса", - говорится в сообщении администрации в Twitter