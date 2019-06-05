Власти Ленобласти фиксируют положительные результаты в экономике региона

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Комиссия при правительстве Ленинградской области по мониторингу показателей региона констатирует позитивные результаты в сфере экономического развития и здравоохранения, сообщил РИА Новости представитель пресс-служба обладминистрации.

"По данным Росстата, в первом квартале текущего года среднемесячная зарплата врачей в Ленинградской области составила 83 тысячи рублей (205,6% к прогнозному показателю среднемесячного дохода по области), зарплата младшего медперсонала достигла 41,5 тысячи рублей (102,8% к прогнозному показателю), зарплата среднего медперсонала превысила 42 тысячи рублей в месяц (104,7% к прогнозному показателю)", - сказал собеседник агентства.

По его словам, также хорошие результаты достигнуты и в сфере экономики. План на 2018 год по приросту высокопроизводительных рабочих мест перевыполнен в 3,6 раза (факт – 41,5 тысячи рабочих мест, план – 11,4 тысячи). Отношение объем инвестиций в основной капитал к валовому региональному продукту составило, по оценке за 2018 год, 44,2%, при плане в 27%.

Помимо этого, внедрение санавиации, создание системы травмоцентров с противошоковыми операционными позволили Ленинградской области добиться снижения более чем в два раза смертности в результате дорожно-транспортных происшествий. По итогам 2018 года этот показатель по региону составил 15,3 случая на 100 тысяч жителей, отметили в пресс-службе.