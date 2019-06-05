Опрос показал отношение украинцев к вступлению страны в НАТО и ЕС

МОСКВА, 5 июн – РИА Новости. Около 60% жителей Украины поддерживают вступление страны в Европейский союз и чуть более 50% одобряют курс интеграции в НАТО, свидетельствуют данные опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг".
"Поддержка прозападного вектора в дальнейшем преобладает: 62% - за вступление Украины в Европейский союз (22% - против), 53% - в НАТО (31% - против)", - говорится в тексте опроса, опубликованного в среду на сайте "Рейтинга".
Отмечается, что при выборе нескольких векторов экономической интеграции - 57% опрошенных за вступление в ЕС, 24% - за "равноудаленность от России и Запада", 10% - за вступление в Таможенный Союз.
Поддержка европейской и евроатлантической интеграции преобладает в центральных и западных регионах Украины.
Опрос проводился с 29 мая по 3 июня 2019 года по всей Украине, за исключением неподконтрольных Киеву территорий Донбасса. Были опрошены две тысячи респондентов старше 18 лет. Статистическая погрешность не превышает 2,2%.
По данным опроса, проведенного ранее Киевским международным институтом социологии (КМИС), Центром Разумкова и социологической группой "Рейтинг", 47% жителей Украины поддерживали вступление в Евросоюз, 11% - в Таможенный Союз, 30% заявляли, что Украина должна быть равноудаленной как от Европы, так и от России.
11 апреля, 13:39Политолог: зачем НАТО и ЕС брать к себе Украину? Они и так все получаютДепутат Верховной рады Вадим Рабинович заявил, что Украину не ждут ни в НАТО, ни в Евросоюзе. Политолог Александр Дудчак в эфире радио Sputnik объяснил, почему Украина не нужна западным экономическим и военным структурам.
В феврале на Украине вступил в силу закон об изменениях в конституцию Украины, закрепляющих курс страны на вступление в НАТО И ЕС. Также Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. При этом бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен ранее заявлял, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. Эксперты полагают, что Киев не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.
Еврокомиссар по политике соседства и расширению ЕС Йоханнес Хан также заявлял, что говорить о членстве Украины в Евросоюзе в ближайшие годы нереалистично, Киев должен сконцентрироваться на имплементации соглашения об ассоциации с ЕС.