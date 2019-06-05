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РИА Новости

Директор нижегородской турбазы извинился перед детьми с ВИЧ

Вчера, 13:47
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 июн - РИА Новости. Директор нижегородской спортивной деревни "Новинки" Алексей Шарков принес извинения детям с ВИЧ, не попавшим к ним на отдых.
Скандал с размещением ВИЧ-положительных детей на турбазе разгорелся в Нижнем Новгороде. По словам руководителя благотворительного фонда "СТЭП" Ольги Кузьмичевой, руководство турбазы не приняло у себя группу из 50 человек, объяснив это тем, что "коллектив отказывается работать с ВИЧ-позитивными людьми". Руководство турбазы выдвигает свою версию, согласно которой организаторы сами забрали аванс, отказавшись проводить инструктаж с коллективом турбазы по работе с людьми с ВИЧ. В итоге дети поедут отдыхать на другую турбазу. СК возбудил уголовное дело по статье 136 УК РФ (нарушение равенства прав и свобод человека и гражданина).
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"Я приношу свои извинения родителям и детям за праздник, который не удался", - сказал Шарков на брифинге в управлении Роспотребнадзора по Нижегородской области в среду.
По его словам, ситуация возникла из-за недопонимания, неполной информированности сотрудников турбазы и излишней эмоциональности участников конфликта.
"Из нас сделали демонов... Мы с этими детьми работали раньше и продолжим сотрудничество с фондом "СТЭП", - отметил он.
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В свою очередь руководитель фонда "СТЭП" Кузьмичева заявила журналистам, что они постарались урегулировать конфликт. "Для нас важно не стереть кого-то с лица земли, для нас важно, чтобы нас услышали и подобное больше не повторилось", - сказала она.
Кузьмичева добавила, что если поедет в "Новинки", то сначала без детей, "чтобы опробовать отношение сотрудников на себе".
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