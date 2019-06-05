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РИА Новости

Аваков отказался уволить главу полиции Киевской области

Вчера, 13:47
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкАкции памяти по погибшему мальчику от произвола полиции на Украине
Акции памяти по погибшему мальчику от произвола полиции на Украине
© РИА Новости / Стрингер
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Акции памяти по погибшему мальчику от произвола полиции на Украине. Архивное фото
КИЕВ, 5 июн - РИА новости. Руководитель полиции Киевской области Дмитрий Ценов отстранен от должности из-за гибели пятилетнего ребенка, в причастности к которой подозревают его подчиненных, однако он не уволен из рядов полиции и, скорее всего, будет направлен в Донбасс, заявил в среду глава МВД Украины Арсен Аваков.
Ранее правоохранители задержали двух полицейских, которые в пьяном состоянии тяжело ранили пятилетнего мальчика в Переяславе-Хмельницком. Ребенок был транспортирован в Киев, за его жизнь боролись врачи. В понедельник он умер в больнице.
Акции памяти по погибшему мальчику от произвола полиции на Украине
Вчера, 13:41
Аваков не уйдет в отставку из-за гибели ребенка от пуль полицейских
"Эти события произошли на фоне того, что у нас кадровый кризис, так сказать… Поэтому такая ответственность (отстранение – ред.). Нет, не достаточно (для увольнения Ценова из полиции – ред.). Мы его освободили от должности. Сейчас он находится в распоряжении, таков порядок службы", - сказал Аваков в ходе общения с журналистами, которое транслировал телеканал "112 Украина".
По его словам, скорее всего, Ценов отправится в Донбасс в зону проведения операции объединенных сил, где вместе с двумя другими полицейскими будет руководить определенным участком границы.
Министр добавил, что подозреваемые были уволены в ходе проведения переаттестация в полиции, однако их восстановили в должности через суд. При этом Аваков уверен, что данный инцидент не говорит о провале реформы полиции.
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