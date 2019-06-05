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РИА Новости

На Украине заявили об угрозе трех кризисов в энергетике

Вчера, 13:46
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© РИА НовостиЗдание Кабинета министров Украины в Киеве
Здание Кабинета министров Украины в Киеве
© РИА Новости
Здание Кабинета министров Украины в Киеве. Архивное фото
КИЕВ, 5 июн — РИА Новости. Представитель президента Украины в Кабинете министров Андрей Герус считает, что страна до конца года может столкнуться с серьезными энергетическими проблемами.

"Единственная угроза, которая есть, — это три кризиса подряд, которые нам хотят устроить. Это нефтепродукты, кризис электроэнергетики с 1 июля и затем — газовый кризис в январе", — сказал он перед заседанием правительства.

Речь идет об ограничениях поставок российской нефти, внедрении с 1 июля процессов либерализации энергорынка и прекращении транзита газа из России.
Герус добавил, что "нужно действовать", пока в стране есть профицит нефтепродуктов, и подготовить запасы энергоресурсов к началу сбора урожая, то есть к июлю-августу.
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