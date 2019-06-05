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РИА Новости

В Минске началось заседание контактной группы по урегулированию в Донбассе

Вчера, 13:34
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КИЕВ, 5 июн - РИА Новости. Заседание контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе началось в среду в Минске, сообщила Дарья Олифер - пресс-секретарь представителя Киева на переговорах, экс-президента Украины Леонида Кучмы.
Это первое заседание в Минске по Донбассу после выборов президента на Украине. Ранее президент Владимир Зеленский вновь назначил Кучму представителем Киева в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе. Кучма, которому в августе 2018 года исполнилось 80 лет, был представителем Киева на переговорах в Минске до октября прошлого года.
"В Минске началось заседание трехсторонней контактной группы", - написала Олифер на своей странице в Facebook.
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Ситуация в ДНР и ЛНРДарья ОлиферДонбассЛеонид КучмаВладимир ЗеленскийМинскУкраинаВ мире
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