В Минске началось заседание контактной группы по урегулированию в Донбассе

КИЕВ, 5 июн - РИА Новости. Заседание контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе началось в среду в Минске, сообщила Дарья Олифер - пресс-секретарь представителя Киева на переговорах, экс-президента Украины Леонида Кучмы.

Это первое заседание в Минске по Донбассу после выборов президента на Украине. Ранее президент Владимир Зеленский вновь назначил Кучму представителем Киева в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе. Кучма, которому в августе 2018 года исполнилось 80 лет, был представителем Киева на переговорах в Минске до октября прошлого года.