Москву и Санкт-Петербург ждет традиционный якутский Ысыах

МОСКВА, 5 июн – РИА Новости. Московский Ысыах в музее-заповеднике Коломенское в этом году пройдет под тремя знаками: Года театра в России, Года консолидации в Республике Саха (Якутия) и Года экологического благополучия в Алданском районе, который станет главным участником праздника, сообщил постпред Якутии при президенте РФ, первый зампредседателя правительства республики Андрей Федотов.

Ысыах – традиционный праздник народа саха – олицетворяет собой встречу лета и пробуждение природы. Приуроченный ко времени летнего солнцестояния, в Москве в этом году он пройдет 15 июня, а в Петербурге (в районе Ольгино) – 16 июня.

В "Коломенском" якутский национальный праздник отмечают уже в тринадцатый раз. Проходит он с размахом на множестве площадок и с насыщенной программой на весь день.

"Главное содержание праздника – это дружба людей, дружба народов. Для того, чтобы передать весь колорит Ысыаха, каждый год его проводят разные улусы Якутии. В этом году праздник будет организован с участием Алданского района. В прошлом году именно там проводили главный Ысыах в республике, а в этом году улус представляет его в Москве. На следующий день те же участники проводят праздник в Санкт-Петербурге. Много лет мы следуем и этой традиции", - рассказал Федотов.

По его словам, Ысыах стал так популярен, что празднуется уже не только в России, но и в Европе. А с позапрошлого года его отмечают даже в Канаде. Но московский Ысыах считается главным праздником, который проходит за пределами республики.

"Каждый год появляются новые оттенки празднества, мы взаимно обогащаемся. Развиваются наши отношения с Московским домом национальностей, с музеем-заповедником "Коломенское" - нашими соорганизаторами. В этом году Ысыах проходит под знаком Года театра, будет большое театрализованное представление. Часть мероприятий будет посвящена Году консолидации, объявленному в республике. А для Алданского района нынешний год – еще и год экологического благополучия. Это промышленный и транспортный узел, где традиционно добывают золото, а сегодня и другие ископаемые", - добавил Федотов.

В этом году Алданский район подготовил интересную программу, которая даст зрителям представление о том, чем живут люди в экстремальных для большинства жителей Земли условиях. Гостей праздника ждут ритуальные танцы и обрядовые церемонии, фольклор эвенкийского, якутского и русского народов, проживающих в Алданском районе, мастер-классы, рассказывающие о ремеслах и промыслах и даже настоящее оленье стойбище. В "Коломенском" пройдут выставки-ярмарки народных промыслов, ювелирных изделий и якутских деликатесов, многочисленные конкурсы – национальных костюмов, хомусистов, сказителей Осуахая, а также квесты, игры, состязания и большой гала-концерт Московского дома национальностей

"Самой красочной обещает стать презентация проекта "Покорители холода". Как известно, Якутия является хранителем полюса холода в северном полушарии. Считается, что это Оймякон и Верхоянск. Но на самом деле, полюс холода – плавающая точка, которая не может быть зафиксирована в одном месте навсегда. И родилась идея: каждый год ловить эту точку, что имеет и научную цель, и интересно с точки зрения экстремального туризма. Смысл такой: в 2020 году между Оймяконом и Верхоянском будут высажены первые группы "ловцов холода". И кто из них зафиксирует самую нижнюю точку (под контролем Госгидромета и Минприроды), тот и будет покорителем холода 2020 года", - пояснил постпред.

Особое внимание он обратил и на презентацию проекта "Навстречу 400-летию вхождения Якутии в состав Российского государства", в рамках которого запланирован комплекс экспедиций по исторических маршрутам освоения якутской земли.