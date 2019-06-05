Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-05T13:28Z
https://ria.ru/20190605/1555278606.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости
Республика Саха (Якутия)

Москву и Санкт-Петербург ждет традиционный якутский Ысыах

Вчера, 13:28
30
МОСКВА, 5 июн – РИА Новости. Московский Ысыах в музее-заповеднике Коломенское в этом году пройдет под тремя знаками: Года театра в России, Года консолидации в Республике Саха (Якутия) и Года экологического благополучия в Алданском районе, который станет главным участником праздника, сообщил постпред Якутии при президенте РФ, первый зампредседателя правительства республики Андрей Федотов.
Ысыах – традиционный праздник народа саха – олицетворяет собой встречу лета и пробуждение природы. Приуроченный ко времени летнего солнцестояния, в Москве в этом году он пройдет 15 июня, а в Петербурге (в районе Ольгино) – 16 июня.
В "Коломенском" якутский национальный праздник отмечают уже в тринадцатый раз. Проходит он с размахом на множестве площадок и с насыщенной программой на весь день.
"Главное содержание праздника – это дружба людей, дружба народов. Для того, чтобы передать весь колорит Ысыаха, каждый год его проводят разные улусы Якутии. В этом году праздник будет организован с участием Алданского района. В прошлом году именно там проводили главный Ысыах в республике, а в этом году улус представляет его в Москве. На следующий день те же участники проводят праздник в Санкт-Петербурге. Много лет мы следуем и этой традиции", - рассказал Федотов.
По его словам, Ысыах стал так популярен, что празднуется уже не только в России, но и в Европе. А с позапрошлого года его отмечают даже в Канаде. Но московский Ысыах считается главным праздником, который проходит за пределами республики.
"Каждый год появляются новые оттенки празднества, мы взаимно обогащаемся. Развиваются наши отношения с Московским домом национальностей, с музеем-заповедником "Коломенское" - нашими соорганизаторами. В этом году Ысыах проходит под знаком Года театра, будет большое театрализованное представление. Часть мероприятий будет посвящена Году консолидации, объявленному в республике. А для Алданского района нынешний год – еще и год экологического благополучия. Это промышленный и транспортный узел, где традиционно добывают золото, а сегодня и другие ископаемые", - добавил Федотов.
В этом году Алданский район подготовил интересную программу, которая даст зрителям представление о том, чем живут люди в экстремальных для большинства жителей Земли условиях. Гостей праздника ждут ритуальные танцы и обрядовые церемонии, фольклор эвенкийского, якутского и русского народов, проживающих в Алданском районе, мастер-классы, рассказывающие о ремеслах и промыслах и даже настоящее оленье стойбище. В "Коломенском" пройдут выставки-ярмарки народных промыслов, ювелирных изделий и якутских деликатесов, многочисленные конкурсы – национальных костюмов, хомусистов, сказителей Осуахая, а также квесты, игры, состязания и большой гала-концерт Московского дома национальностей
"Самой красочной обещает стать презентация проекта "Покорители холода". Как известно, Якутия является хранителем полюса холода в северном полушарии. Считается, что это Оймякон и Верхоянск. Но на самом деле, полюс холода – плавающая точка, которая не может быть зафиксирована в одном месте навсегда. И родилась идея: каждый год ловить эту точку, что имеет и научную цель, и интересно с точки зрения экстремального туризма. Смысл такой: в 2020 году между Оймяконом и Верхоянском будут высажены первые группы "ловцов холода". И кто из них зафиксирует самую нижнюю точку (под контролем Госгидромета и Минприроды), тот и будет покорителем холода 2020 года", - пояснил постпред.
Особое внимание он обратил и на презентацию проекта "Навстречу 400-летию вхождения Якутии в состав Российского государства", в рамках которого запланирован комплекс экспедиций по исторических маршрутам освоения якутской земли.
Весомой составляющей праздника станут игры и состязания народов Сахи: борьба хапсагай, прыжки-многоскоки, якутская вертушка. Здесь же пройдет всероссийский турнир по мас-рестлингу – традиционному виду спорта народов Якутии, который вошел в число олимпийских. Завершится народное гуляние Осуохаем – священным круговым танцем древних якутов.
100000
Обсудить 0
Республика Саха (Якутия)ЫсыахМоскваСанкт-Петербург
Рекомендуем
В Дамаске открыли бюст Пушкина
РИА
Новости
Город Череповец
Три города Вологодчины победили в конкурсе Минстроя России
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин перед началом российско-китайских переговоров в Кремле
Путин отметил большое число туристов из Китая на Красной площади в Москве
Газпром нефть представит на ПМЭФ арт-проект на основе нейросетей
"Газпром нефть" представит на ПМЭФ арт-проект на основе нейросетей
Лента
новостей
Международный кельтский оркестр волынок и барабанов на Спасской башне
Оркестр волынок и барабанов выступит на "Спасской башне"
Прага
Россияне стали реже посещать Чехию
Репродукция портрета Александра Сергеевича Пушкина, написанного художником Орестом Кипренским
Опрос выявил самые известные произведения Пушкина
Производство сыра
В Подмосковье осенью откроют завод по производству сыра
Первый заместитель генерального директора Газпром нефти Вадим Яковлев
Вадим Яковлев: текущая ситуация позволяет "Газпром нефти" нарастить добычу
Стенд МИА Россия сегодня и международного информационного агентства и радио Sputnik в конгрессно-выставочном центре Экспофорум накануне открытия Санкт-Петербургского международного экономического форума
Sputnik будет освещать события ПМЭФ на рекордных 26 языках
Работы Кустодиева и Малявина стали топ-лотами торгов в Лондоне
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко
Дрозденко: парк в Гатчине нужно сделать любимым местом отдыха горожан
В Подмосковье создадут шесть тысяч дополнительных ясельных мест
Министр иностранных дел Колумбии Карлос Ольмес Трухильо во время встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым
Карлос Трухильо: Колумбия не поддерживает силовые действия против Венесуэлы
Великая китайская стена
Китай и Россия углубляют сотрудничество в сфере туризма
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:17Экс-участник группы "На-На" рассказал о состоянии Алибасова
06:02Жители Екатеринбурга предложили площадки для строительства храма
05:54На Камчатке может произойти мощное извержение вулкана, полагают ученые
05:35Во Владивостоке из-за густого тумана произошли несколько аварий
05:30Психологи окажут помощь школьнице, которую заставили пить из лужи на Алтае
05:29Глава Минвостокразвития посетит КНДР
05:23Малышева рассказала о механизме истребления женщин старше 50 лет
05:07Эрдоган поздравил саудовского короля с окончанием Рамадана
05:04В Дамаске открыли бюст Пушкина
05:00Аэропорт Триполи сообщил, что работает в штатном режиме после авиаудара
04:55В Забайкалье не подтвердили данные о тщательном досмотре школьников на ЕГЭ
04:50В Чите инспекторы ДПС спасли семь человек из горящего дома
04:48Опрос выявил самые известные произведения Пушкина
04:40Экс-министр рассказал, как украинские власти обманывали Россию
04:38Центробанк отозвал лицензию у банка "Взаимодействие"
04:36В Судане уточнили число погибших при разгоне палаточного лагеря
04:26ФБР опубликовало документы по исследованию образцов предполагаемого йети
04:21В Совфеде рассказали, как Украина может вернуть Крым
04:17Директор Третьяковки назвала причину ухудшения отношений России и США
04:02В Катар прибыла первая партия французских истребителей Rafale
Лента новостейМолния