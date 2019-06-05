Медики из России успешно испытали вакцину от гриппа и вирусной пневмонии

МОСКВА, 5 июн – РИА Новости. Ученые из Санкт-Петербурга разработали и успешно испытали вакцину, одновременно защищающую пациентов и от гриппа, на базе которого она была создана, и от респираторно-синцитиального вируса, возбудителя бронхиолита и одной из опасных форм пневмонии. Итоги экспериментов на мышах были представлены в журнале . Ученые из Санкт-Петербурга разработали и успешно испытали вакцину, одновременно защищающую пациентов и от гриппа, на базе которого она была создана, и от респираторно-синцитиального вируса, возбудителя бронхиолита и одной из опасных форм пневмонии. Итоги экспериментов на мышах были представлены в журнале Antiviral Research.

"Мы показали, что новые вакцины защищают мышей и от гриппа и RSV, и при этом они безопасны. Они предоставляют уникальную возможность использовать один препарат для борьбы сразу с двумя самыми опасными респираторными вирусными инфекциями", – заявила Ирина Исакова-Сивак из Института экспериментальной медицины в Санкт-Петербурге.

Ежегодно эпидемии гриппа уносят жизни многих тысяч человек. Борьба с заболеванием осложняется тем, что у этого вируса есть три разновидности — А, В и С, поэтому довольно сложно предсказать, какой именно вид получит наибольшее распространение в этом или следующем году. Кроме того, вакцинация позволяет выработать иммунитет лишь к одному или нескольким штаммам.

Не меньшее число проблем вызывает респираторно-синцитиальный вирус (RSV), ежегодно поражающий примерно тридцать миллионов детей в дошкольном возрасте и уносящий тысячи их жизней. В отличие от гриппа, вакцины от этого патогена пока не существует, несмотря на полвека попыток ее создания.

Дело в том, что первые экспериментальные препараты на базе ослабленной версии RSV вызывали сильнейшую аллергическую реакцию при попадании реального вируса в организм. Это не только мешало избавлению от болезни, но и само по себе представляло огромную угрозу для здоровья пациента. После гибели двух детей в конце 1960 годов испытания подобных вакцин были свернуты.

Как передает пресс-служба Российского научного фонда, Исакова-Сивак и ее коллеги решили эту проблему, воспользовавшись наработками, которые отечественные ученые получили, создавая различные вакцины от гриппа на базе ослабленной версии этого вируса на протяжении последних нескольких десятилетий.

Российские исследователи и их коллеги из университета штата Джорждия в Атланте (США) предположили, что геном вируса гриппа можно поменять таким образом, что его оболочка будет покрыта белковыми молекулами, подобными тем, которые присутствуют на поверхности RSV.

Год назад им удалось решить эту задачу и создать не одну, а сразу две вакцины на базе одной из разновидностей птичьего гриппа, H7N9, в чей геном были добавлены "инструкции" по сборке одной из белковых молекул респираторно-синцитиального вируса. Этот белок был подобран таким образом, что он вызывал минимальную аллергическую реакцию и при этом способствовал развитию иммунной реакции.

Их работу Исакова-Сивак и ее коллеги проверили на дюжине обычных лабораторных мышей, в чей организм они ввели две дозы одной из экспериментальных вакцин, пустышку или "старый" препарат на базе ослабленной версии RSV с перерывом в 14 дней. Еще через две недели ученые попытались их заразить этими вирусами и проследили за реакцией их иммунитета.