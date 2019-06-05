Рейтинг партии Зеленского вырос почти до 50%, показал опрос

МОСКВА, 5 июн – РИА Новости. Рейтинг партии "Слуга народа" президента Украины Владимира Зеленского за два месяца до выборов в парламент вырос почти до 50%, свидетельствуют опубликованные в среду данные исследования социологической группы "Рейтинг".

"Лидер электоральных симпатий среди политических сил - партия "Слуга народа", которую готовы поддержать 48,2% тех, кто намерен голосовать и определился с симпатиями. Также преодолевают проходной барьер (5% - ред.) "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юрия Бойко - 10,7%, "Европейская Солидарность" Петра Порошенко - 7,8%, "Батькивщина" Юлии Тимошенко - 6,9% и партия "Голос" Святослава Вакарчука - 5,6%", - говорится в сообщении на сайте социологической группы "Рейтинг".

По данным исследования, партию "Сила и честь" Игоря Смешко готовы поддержать 4,3% респондентов, "Гражданскую позицию" Анатолия Гриценко - 3%, "Радикальную партию" Олега Ляшко - 2,4%. Рейтинг других политических сил составил менее 2%.

Исследование проводилось с 29 мая по 3 июня 2019 года по всей Украине, за исключением неподконтрольных Киеву территорий Донбасса. Были опрошены две тысячи респондентов старше 18 лет. Статистическая погрешность не превышает 2,2%.