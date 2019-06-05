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РИА Новости

Кучма назвал перенос переговоров по Донбассу из Минска абсурдом

Вчера, 12:55
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкБывший президент Украины Леонид Кучма во время совместного брифинга с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве
Бывший президент Украины Леонид Кучма во время совместного брифинга с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
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МИНСК, 5 июн – РИА Новости. Представитель Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кучма назвал Минск единственным местом, где можно проводить "нормальный диалог" по урегулированию в регионе, он считает абсурдом переносить переговоры из столицы Белоруссии.
Ранее в постпредстве Украины при ООН уже предлагали перенести переговорную площадку по Донбассу из Минска в другую столицу, обвинив Белоруссию в голосовании против любых украинских инициатив в ООН. В ДНР заявили, что Минск – это единственная официальная площадка для мирного диалога.
"Роль и место Минска в работе трехсторонней контактной группы имеет колоссальное значение. Вы, наверное, хорошо знаете, что раздавались многие голоса, что надо куда-то перенести. Это абсолютный абсурд, который не имеет под собой никаких оснований. Минск выбран, это единственное место, где можно проводить нормальный диалог. А с учетом того, как относится власть Беларуси к этим процессам, так вдвойне", - заявил Кучма в Минске на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Подробности разговора приводит  пресс-служба белорусского лидера.
Представитель Киева отметил, что лично для него "всегда радость быть в Минске" и в Белоруссии, встречаться с главой республики, к которому, по признанию Кучмы, он относится "с огромным уважением".
Украинский политик также выразил уверенность, что "история и завтрашний день" говорят о необходимости совместного решения тех проблем, которые в настоящее время есть на Украине. "И мы в этом рассчитываем и на помощь персонально президента, и Беларуси", - добавил он.
Проблема урегулирования украинского кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности, в "нормандском формате" (РФ, Франция, ФРГ, Украина). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске, в ходе встреч контактной группы при посредничестве РФ и ОБСЕ.
Постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич
3 июня, 16:42
Лукашевич поприветствовал возвращение Кучмы в контактную группу по Донбассу
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Ситуация в ДНР и ЛНРЛНРДНРАлександр ЛукашенкоЛеонид КучмаБелоруссияУкраинаВ мире
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