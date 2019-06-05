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РИА Новости

Си Цзиньпин уверен, что его визит в Россию стимулирует развитие отношений

Вчера, 12:48
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкПредседатель КНР Си Цзиньпин, прибывший в Москву с государственным визитом, во время церемонии встречи в аэропорту. 5 июня 2019
Председатель КНР Си Цзиньпин, прибывший в Москву с государственным визитом, во время церемонии встречи в аэропорту. 5 июня 2019
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин выразил уверенность, что его визит в Россию станет стимулом для развития отношений между двумя странами.
"Убежден, что данный визит непременно принесет плодотворные результаты и послужит стимулом для динамичного развития китайско-российских отношений всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия в новой эпохе", - заявил он по прибытии в Москву.
Китайский лидер заявил о готовности вместе с российской стороной вывести отношения на ещё более высокий уровень.
От имени китайского народа Си Цзиньпин предал привет россиянам и правительству РФ.
Председатель КНР прибыл в Москву с государственным визитом. Его пребывание в России продлится с 5 по 7 июня. В программе предусмотрена встреча с президентом России Владимиром Путиным, а также участие в Санкт-Петербургском международном экономическом форуме в качестве почетного гостя.
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