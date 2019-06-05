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РИА Новости

В Ульяновске сошли с рельсов два грузовых вагона

Вчера, 12:42
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САМАРА, 5 июн - РИА Новости. Два грузовых вагона сошли с рельсов во вторник на железнодорожной станции в Ульяновске, пострадавших нет, сообщает ГУМЧС по региону.
По данным ведомства, инцидент произошел в 11.00 мск на железнодорожной станции "Ульяновск-Центральный" при формировании грузового состава.
"Произошел сход с путей двух грузовых вагонов без опрокидывания. В результате происшествия никто не пострадал", - говорится в сообщении.
По информации ГУМЧС, задержки пассажирских поездов нет, к месту происшествия направлен восстановительный поезд РЖД, ведутся восстановительные работы.
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