В Ульяновске сошли с рельсов два грузовых вагона

САМАРА, 5 июн - РИА Новости. Два грузовых вагона сошли с рельсов во вторник на железнодорожной станции в Ульяновске, пострадавших нет, сообщает ГУМЧС по региону.

По данным ведомства, инцидент произошел в 11.00 мск на железнодорожной станции "Ульяновск-Центральный" при формировании грузового состава.

"Произошел сход с путей двух грузовых вагонов без опрокидывания. В результате происшествия никто не пострадал", - говорится в сообщении.