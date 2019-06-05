Потерпевшая по делу "Зимней вишни" рассказала о сбоях системы оповещения

КЕМЕРОВО, 5 июн - РИА Новости. Потерпевшая по делу о пожаре в "Зимней вишне" Светлана Верткова рассказала в суде, что дважды была свидетелем ошибочного срабатывания системы оповещения об эвакуации.

"Я с января ходила в бассейн, за это время два раза были ложные голосовые оповещения о том, что пожар и просьба покинуть помещение. Персонал узнавал, говорил, что срабатывания ложные и чтобы все оставались на своих местах", - сообщила Верткова в Заводском районном суде Кемерово, где в среду продолжилось слушание дела о пожаре в "Зимней вишне", унесшем 60 жизней.

Женщина добавила, что 25 марта она не стала торопиться, думая, что это снова ложная тревога, посетителей бассейна вывела администратор фитнес-центра.

"Она закричала, что это настоящий пожар, и вывела нас на крышу торгового центра, где мы простояли минут 40 до тех пор, пока нас не сняли пожарные. Девочка-администратор нас спасла. Если б не она, я и не знала, в какие двери надо выходить. Выйти через торговый центр было невозможно из-за сильного задымления. Мы спаслись только потому, что нас вывели на крышу. И на крыше было очень сложно дышать из-за сильного задымления", - заметила Верткова.

По словам женщины, пожарных машин внизу было много, но масок и кислородных баллонов у них она не видела. И с крыши людей сняли только минут через 40, потому что у пожарных не было такой длинной лестницы.

Ранее охранник "Зимней вишни" Сергей Антюшин на допросе заявлял, что система автоматического оповещения в ТЦ неоднократно давала ложные срабатывания, поэтому была отключена, а вручную ее он не включил, потому что растерялся.