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РИА Новости

Потерпевшая по делу "Зимней вишни" рассказала о сбоях системы оповещения

Вчера, 12:42
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© РИА Новости / МЧС РФ / Перейти в фотобанкПожар в здании торгового центра "Зимняя вишня" в Кемерово
Пожар в здании торгового центра Зимняя вишня в Кемерово
© РИА Новости / МЧС РФ
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Пожар в здании торгового центра "Зимняя вишня" в Кемерово. Архивное фото
КЕМЕРОВО, 5 июн - РИА Новости. Потерпевшая по делу о пожаре в "Зимней вишне" Светлана Верткова рассказала в суде, что дважды была свидетелем ошибочного срабатывания системы оповещения об эвакуации.
"Я с января ходила в бассейн, за это время два раза были ложные голосовые оповещения о том, что пожар и просьба покинуть помещение. Персонал узнавал, говорил, что срабатывания ложные и чтобы все оставались на своих местах", - сообщила Верткова в Заводском районном суде Кемерово, где в среду продолжилось слушание дела о пожаре в "Зимней вишне", унесшем 60 жизней.
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Женщина добавила, что 25 марта она не стала торопиться, думая, что это снова ложная тревога, посетителей бассейна вывела администратор фитнес-центра.
"Она закричала, что это настоящий пожар, и вывела нас на крышу торгового центра, где мы простояли минут 40 до тех пор, пока нас не сняли пожарные. Девочка-администратор нас спасла. Если б не она, я и не знала, в какие двери надо выходить. Выйти через торговый центр было невозможно из-за сильного задымления. Мы спаслись только потому, что нас вывели на крышу. И на крыше было очень сложно дышать из-за сильного задымления", - заметила Верткова.
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По словам женщины, пожарных машин внизу было много, но масок и кислородных баллонов у них она не видела. И с крыши людей сняли только минут через 40, потому что у пожарных не было такой длинной лестницы.
Ранее охранник "Зимней вишни" Сергей Антюшин на допросе заявлял, что система автоматического оповещения в ТЦ неоднократно давала ложные срабатывания, поэтому была отключена, а вручную ее он не включил, потому что растерялся.
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