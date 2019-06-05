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РИА Новости

Суд признал арест счетов Арашукова-старшего законным

Вчера, 12:37
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРауль Арашуков в суде
Рауль Арашуков в суде
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Рауль Арашуков в суде. Архивное фото
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Мосгорсуд признал законным решение суда нижестоящей инстанции, наложившего арест на банковские счета в "Бинбанке" Рауля Арашукова, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Суд постановил: решение Басманного суда оставить без изменений, апелляционную жалобу – без удовлетворения", - огласил решение судья Дмитрий Гордеев.
Член Комитета Совета Федерации по экономической политике Рауф Арашуков
30 января, 16:35
Недоброе старое. За что задержали члена Совета Федерации Арашукова
Как заявил следователь в суде, было установлено, что деньги были получены преступным путем, при этом их объем не был обозначен. Адвокат Рауля Арашукова сообщил РИА Новости, что суммы являются "незначительными".
В конце января 32-летнего Рауфа Арашукова, одного из самых молодых сенаторов, задержали прямо в зале заседаний Совета Федерации. Ему вменяют особо тяжкие преступления: участие в преступной группировке, убийство двух человек и давление на свидетеля. Впоследствии Совфед лишил его статуса сенатора. Все обвинения Арашуков категорически отвергает.
В Санкт-Петербурге по этому же делу был задержан и отец уже бывшего сенатора Рауль Арашуков. Его следствие считает создателем ОПГ и участником хищения 30 миллиардов рублей у "Газпрома". К настоящему моменту под стражу взяты девять фигурантов: оба Арашукова, их родственники и друзья, занимающие высокие посты в газовых предприятиях Северного Кавказа.
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