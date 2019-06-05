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РИА Новости

Лукашенко оценил возвращение Кучмы в контактную группу по Донбассу

Вчера, 12:35
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко во время заседания Высшего Евразийского экономического совета, приуроченном к пятилетию подписания Договора о Евразийском экономическом союзе, во Дворце независимости в Нур-Султане. 29 мая 2019
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время заседания Высшего Евразийского экономического совета, приуроченном к пятилетию подписания Договора о Евразийском экономическом союзе, во Дворце независимости в Нур-Султане. 29 мая 2019
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МИНСК, 5 июн - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко положительно воспринял возвращение экс-президента Украины Леонида Кучмы к работе в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе, следует из сообщения пресс-службы белорусского лидера на его сайте.
Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник вновь назначил Кучму представителем Киева в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе. Кучма, которому в августе 2018 года исполнилось 80 лет, был представителем Киева на переговорах в Минске до октября прошлого года. В эту среду в Минске пройдет встреча контактной группы по урегулированию конфликта на востоке Украины.
Как говорится в сообщении, Лукашенко 5 июня встретился с представителем Украины в трехсторонней контактной группе Кучмой, политики "тепло приветствовали друг друга". "Политика, Леонид Данилович, тебя не отпускает никак. Но это к лучшему", - сказал глава белорусского государства.
Кучма назвал такое мнение белорусского лидера положительным сигналом.
"Я должен сказать, что это оценка не только моя, это большой части наших белорусов. Они с удовлетворением, не только политики, восприняли ваш приезд в Беларусь. И не только как представителя в этой трехсторонней контактной группе", - подчеркнул Лукашенко.
Бывший президент Украины Леонид Кучма во время совместного брифинга с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве
4 июня, 12:16
В Кремле прокомментировали назначение Кучмы представителем по Донбассу
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Ситуация на УкраинеДонбассАлександр ЛукашенкоЛеонид КучмаВладимир ЗеленскийБелоруссияУкраинаВ мире
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