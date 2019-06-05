Лукашенко оценил возвращение Кучмы в контактную группу по Донбассу

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время заседания Высшего Евразийского экономического совета, приуроченном к пятилетию подписания Договора о Евразийском экономическом союзе, во Дворце независимости в Нур-Султане. 29 мая 2019

МИНСК, 5 июн - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко положительно воспринял возвращение экс-президента Украины Леонида Кучмы к работе в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе, следует из сообщения пресс-службы белорусского лидера на его сайте.

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник вновь назначил Кучму представителем Киева в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе. Кучма, которому в августе 2018 года исполнилось 80 лет, был представителем Киева на переговорах в Минске до октября прошлого года. В эту среду в Минске пройдет встреча контактной группы по урегулированию конфликта на востоке Украины.

Как говорится в сообщении, Лукашенко 5 июня встретился с представителем Украины в трехсторонней контактной группе Кучмой, политики "тепло приветствовали друг друга". "Политика, Леонид Данилович, тебя не отпускает никак. Но это к лучшему", - сказал глава белорусского государства.

Кучма назвал такое мнение белорусского лидера положительным сигналом.