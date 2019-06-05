Киев обязал "Нафтогаз" установить рыночную цену на газ для населения

КИЕВ, 5 июн – РИА Новости. Кабинет министров Украины обязал НАК "Нафтогаз Украины" установить рыночную цену на газ для населения, но ниже, чем компания продает газ сегодня, заявил в среду премьер-министр Украины Владимир Гройсман в ходе заседания правительства.

"Это постановление обяжет "Нафтогаз" установить рыночные цены, но ниже, чем они сегодня торгуют. В будущем, чтобы они уже не злоупотребляли ценами… Решение принято", - заявил Гройсман.

Премьер в ходе заседания заявил, что цена на газ для населения в июне-июле должна быть на уровне 7,7-8 тысяч гривен (около 283-295 долларов) за тысячу кубометров.

На Украине с 2014 года в рамках сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ) происходило неоднократное повышение цены на газ для населения: суммарно стоимость тысячи кубометров "голубого топлива" выросла с 725 гривен в 2013 году (около 90 долларов по действовавшему тогда курсу Нацбанка Украины) до 8549 гривен с 1 ноября 2018 года (около 305 долларов по курсу на эту дату).