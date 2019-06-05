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РИА Новости

Результаты ЕГЭ можно будет проверить в соцсети "ВКонтакте"

Вчера, 12:27
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкУченицы ищут свои фамилии в списках на сдачу единого государственного экзамена
Ученицы ищут свои фамилии в списках на сдачу единого государственного экзамена
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Ученицы ищут свои фамилии в списках на сдачу единого государственного экзамена . Архивное фото
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Результаты единого государственного экзамена (ЕГЭ) можно будет проверить в социальной сети "ВКонтакте" с помощью сервиса VK Mini Apps, сообщили в пресс-службе соцсети.
"Результаты ЕГЭ" создали студенты НИУ ВШЭ на базе платформы VK Mini Apps. С помощью приложения пользователи смогут узнать баллы или настроить уведомления о статусе экзамена. Сервис использует информацию с портала единого государственного экзамена, поэтому результаты станут доступны в момент их публикации на официальном сайте. Также пользователи смогут поделиться своими достижениями с друзьями ВКонтакте", - говорится в сообщении.
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"ВКонтакте" обновила платформу сторонних приложений: с помощью VK Mini Apps разработчики могут создавать удобные сервисы, которые не требуют установки и работают прямо в соцсети. Сервисы, которые прошли проверку специалистов "ВКонтакте", доступны в каталоге — он размещен в пятой вкладке приложения VK, в меню "Сервисы".
Основной период ЕГЭ стартовал 27 мая с экзаменов по географии и литературе, 29 мая школьники писали базовую и профильную математику, 31 мая выпускники сдали ЕГЭ по химии и истории. Самый массовый экзамен по русскому языку прошел 3 июня. Основная волна продлится до 1 июля. По данным Рособрнадзора, в 2019 году сдавать экзамены будут 750 тысяч человек.
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