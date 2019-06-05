Результаты ЕГЭ можно будет проверить в соцсети "ВКонтакте"

МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Результаты единого государственного экзамена (ЕГЭ) можно будет проверить в социальной сети "ВКонтакте" с помощью сервиса VK Mini Apps, сообщили в пресс-службе соцсети.

"Результаты ЕГЭ" создали студенты НИУ ВШЭ на базе платформы VK Mini Apps. С помощью приложения пользователи смогут узнать баллы или настроить уведомления о статусе экзамена. Сервис использует информацию с портала единого государственного экзамена, поэтому результаты станут доступны в момент их публикации на официальном сайте. Также пользователи смогут поделиться своими достижениями с друзьями ВКонтакте", - говорится в сообщении.

"ВКонтакте" обновила платформу сторонних приложений: с помощью VK Mini Apps разработчики могут создавать удобные сервисы, которые не требуют установки и работают прямо в соцсети. Сервисы, которые прошли проверку специалистов "ВКонтакте", доступны в каталоге — он размещен в пятой вкладке приложения VK, в меню "Сервисы".