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РИА Новости
Петербургский международный экономический форум

Си Цзиньпин прибыл в Москву с госвизитом

Вчера, 12:12
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкПредседатель КНР Си Цзиньпин, прибывший в Москву с государственным визитом, во время церемонии встречи в аэропорту. 5 июня 2019
Председатель КНР Си Цзиньпин, прибывший в Москву с государственным визитом, во время церемонии встречи в аэропорту. 5 июня 2019
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин прибыл в Россию с государственным визитом, передает корреспондент РИА Новости.
Самолет лидера приземлился в столичном аэропорту "Внуково-2" в 12.00 мск. У трапа гостя встречали министр по развитию Дальнего Востока Александр Козлов, замглавы МИД РФ Игорь Моргулов, посол КНР в России Ли Хуэй, посол России в Китае Андрей Денисов, директор Департамента госпротокола МИД РФ Игорь Богдашев.
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Китайского лидера приветствовал почетный караул, который исполнил гимны двух стран. Визит, который продлится с 5 по 7 июня, стал первым после избрания Си Цзиньпина на должность председателя КНР в марте прошлого года.
В программе визита предусмотрена встреча с президентом РФ Владимиром Путиным, на которой стороны обсудят вопросы энергетики, совместный проект широкофюзеляжного самолета и тяжелого вертолета, состояние торгово-финансовых экономических отношений, космос и инфраструктуру. Среди более широких тем - сопряжение строительства Евразийского экономического союза с китайской инициативой "Один пояс, один путь" и ситуация на Корейском полуострове. В ходе визита стороны подпишут порядка 30 документов, а также заявление об укреплении стратегической стабильности.
Си Цзиньпин также примет участие в работе Санкт-Петербургского международного экономического форума в качестве почетного гостя и выступит на пленарной сессии.
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкСамолет с председателем КНР Си Цзиньпином на борту, прибывшим в Москву с государственным визитом. 5 июня 2019
Самолет с председателем КНР Си Цзиньпином на борту, прибывшим в Москву с государственным визитом. 5 июня 2019
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
Самолет с председателем КНР Си Цзиньпином на борту, прибывшим в Москву с государственным визитом. 5 июня 2019
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Петербургский международный экономический форумСи ЦзиньпинМоскваКитайВ мире
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