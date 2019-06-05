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РИА Новости
Петербургский международный экономический форум

Лучшие эксперты обсудят цензуру в сети на сессии "России сегодня" на ПМЭФ

Вчера, 12:00
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкПлакат у конгрессно-выставочного центра "Экспофорум" накануне открытия Петербургского международного экономического форума 2019
Плакат у конгрессно-выставочного центра Экспофорум накануне открытия Петербургского международного экономического форума 2019
© РИА Новости / Алексей Даничев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн – РИА Новости. Единственную политическую сессию в рамках деловой программы предстоящего 6-8 июня Петербургского международного экономического форума проведут в четверг информационное агентство и радио Sputnik и МИД России. Тема дискуссии – "Цензура в Сети. Мировые практики законодательного регулирования в интернете"
В сессии, которая будет проходить с 15:00 до 16:15 в Конференц-зале D2 Конгресс-центра, примут участие директор департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова, председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со средствами массовой информации Алексей Пушков, председатель комитета Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин, исполнительный директор Швейцарского пресс-клуба Ги Меттан, управляющий директор иранского информационного агентства IRNA Сейед Ция Хашеми и другие эксперты. Они обсудят международную практику интернет-цензуры и ее влияние на ценности свободы слова, борьбу с дезинформацией в глобальной Сети, развитие законодательства в сфере интернета и влияние государственной политики в этой области на экономические отношения между странами. Модератором сессии выступит директор по коммуникациям и связям с общественностью МИА "Россия сегодня" Петр Лидов.
Логотип RIA.ru в оформлении стенда ресурса на Российском инвестиционном форуме в Сочи
Вчера, 11:56
РИА Новости выпустило специальную ленту новостей к ПМЭФ-2019
Петербургский международный экономический форум проводится с 1997 года, а с 2006 года проходит под патронатом и при участии президента Российской Федерации. За прошедшее время ПМЭФ стал ведущей площадкой для общения представителей деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, стоящих перед Россией, развивающимися рынками и миром в целом.
Sputnik – одно из крупнейших международных СМИ, объединяющее мультимедийные страновые и региональные интернет-сайты на 32 языках, аналоговое и цифровое радиовещание на русском, английском, французском и других языках в более чем 90 городах мира и в интернете. Новостные ленты Sputnik круглосуточно поставляют информацию ведущим изданиям по всему миру на английском, арабском, испанском, китайском и фарси. Аудитория информационных ресурсов Sputnik составляет более 60 миллионов посетителей в месяц, количество подписчиков аккаунта Sputnik China в соцсети Вэйбо превышает 10 миллионов. В 23 редакционных центрах по всему миру от Пекина до Монтевидео работает свыше тысячи человек десятков национальностей. Sputnik входит в медиагруппу "Россия сегодня". Головной офис Sputnik находится в Москве.
МИА "Россия сегодня" — международная медиагруппа, миссией которой является оперативное и взвешенное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. МИА "Россия сегодня" представляет линейку информационных ресурсов агентства: РИА Новости, Спорт РИА Новости , Недвижимость РИА Новости, Прайм, Рейтинг РИА Новости, ИноСМИ. За рубежом медиагруппа представлена международным новостным агентством и радио Sputnik.
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Петербургский международный экономический форумМИА "Россия сегодня"Санкт-ПетербургНовости агентства
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