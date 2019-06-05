Лучшие эксперты обсудят цензуру в сети на сессии "России сегодня" на ПМЭФ

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн – РИА Новости. Единственную политическую сессию в рамках деловой программы предстоящего 6-8 июня Петербургского международного экономического форума проведут в четверг информационное агентство и радио Sputnik и МИД России. Тема дискуссии – "Цензура в Сети. Мировые практики законодательного регулирования в интернете"
В сессии, которая будет проходить с 15:00 до 16:15 в Конференц-зале D2 Конгресс-центра, примут участие директор департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова, председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со средствами массовой информации Алексей Пушков, председатель комитета Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин, исполнительный директор Швейцарского пресс-клуба Ги Меттан, управляющий директор иранского информационного агентства IRNA Сейед Ция Хашеми и другие эксперты. Они обсудят международную практику интернет-цензуры и ее влияние на ценности свободы слова, борьбу с дезинформацией в глобальной Сети, развитие законодательства в сфере интернета и влияние государственной политики в этой области на экономические отношения между странами. Модератором сессии выступит директор по коммуникациям и связям с общественностью МИА "Россия сегодня" Петр Лидов.
Петербургский международный экономический форум проводится с 1997 года, а с 2006 года проходит под патронатом и при участии президента Российской Федерации. За прошедшее время ПМЭФ стал ведущей площадкой для общения представителей деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, стоящих перед Россией, развивающимися рынками и миром в целом.
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