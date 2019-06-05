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РИА Новости

Матвиенко призвала восстановить снесенный памятник Жукову в Харькове

Вчера, 11:41
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. Архивное фото
ПОНИЗОВКА (Крым), 5 июн - РИА Новости. Спикер верхней палаты парламента России Валентина Матвиенко призвала власти Украины наказать виновных в сносе памятника маршалу Жукову в Харькове и восстановить бюст.
В воскресенье националисты повалили бюст Жукова возле дворца спорта в Харькове, установив на его место флаг Украины. Ранее мэр Харькова Геннадий Кернес заявил, что бюст будет восстановлен, горсовет Харькова рассмотрит вопрос возвращения проспекту Петра Григоренко имени Жукова.
Президент Украины Владимир Зеленский во время совместного брифинга с бывшим президентом Украины Леонидом Кучмой в Киеве
4 июня, 00:54
Зеленский отреагировал на снос бюста Жукова в Харькове
"Мы надеемся, что будет соответствующая реакция украинских властей (на снос памятника), виновные будут наказаны, а памятник восстановлен", - сказала Матвиенко в ходе Ливадийского форума.
Он отметила, что произошедшее в Харькове с памятником маршалу Жукову, который прошел всю войну и внес огромный вклад в Победу над нацизмом, недопустимо.
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Валентина МатвиенкоУкраинаВ мире
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