Матвиенко призвала восстановить снесенный памятник Жукову в Харькове

ПОНИЗОВКА (Крым), 5 июн - РИА Новости. Спикер верхней палаты парламента России Валентина Матвиенко призвала власти Украины наказать виновных в сносе памятника маршалу Жукову в Харькове и восстановить бюст.

В воскресенье националисты повалили бюст Жукова возле дворца спорта в Харькове, установив на его место флаг Украины. Ранее мэр Харькова Геннадий Кернес заявил, что бюст будет восстановлен, горсовет Харькова рассмотрит вопрос возвращения проспекту Петра Григоренко имени Жукова.

"Мы надеемся, что будет соответствующая реакция украинских властей (на снос памятника), виновные будут наказаны, а памятник восстановлен", - сказала Матвиенко в ходе Ливадийского форума.