В Москве начались российско-словацкие переговоры

МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Российско-словацкие переговоры с участием премьер-министра РФ Дмитрия Медведева и председателя правительства Словацкой Республики Петера Пеллегрини начались в Москве, стороны, как ранее сообщалось, планируют обсудить взаимодействие в торгово-экономической сфере с упором на совместные проекты в энергетике, включая атомную, в промышленности и в инфраструктуре, а также культурно-гуманитарное сотрудничество.