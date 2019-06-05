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РИА Новости

В Москве начались российско-словацкие переговоры

Вчера, 11:40
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© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкДмитрий Медведев и премьер-министр Словакии Петер Пеллегрини во время встречи. 5 июня 2019
Дмитрий Медведев и премьер-министр Словакии Петер Пеллегрини во время встречи. 5 июня 2019
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Российско-словацкие переговоры с участием премьер-министра РФ Дмитрия Медведева и председателя правительства Словацкой Республики Петера Пеллегрини начались в Москве, стороны, как ранее сообщалось, планируют обсудить взаимодействие в торгово-экономической сфере с упором на совместные проекты в энергетике, включая атомную, в промышленности и в инфраструктуре, а также культурно-гуманитарное сотрудничество.
Пеллегрини находится в России с рабочим визитом.
Премьер-министр Словакии Петер Пеллегрини
Вчера, 09:55
Пеллегрини: Словакия не нуждается в поиске баланса между Западом и Востоком
В переговорах с российской стороны участвуют глава Минпромторга Денис Мантуров, министр энергетики РФ Александр Новак, глава Минэкономразвития Максим Орешкин, глава Росатома Алексей Лихачев, председатель правления РЖД Олег Белозеров, чрезвычайный и полномочный посол РФ в Словакии Алексей Федотов, первый замминистра иностранных дел Владимир Титов, первый замминистра науки и высшего образования РФ Григорий Трубников, замдиректора федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Владимир Дрожжов, директор департамента международного сотрудничества правительства РФ Эльмир Тагиров.
Среди участников словацкой делегации - министр иностранных и европейских дел Словакии Мирослав Лайчак, министр экономики республики Петер Жига и посол Словакии в РФ Петер Припутен.
По итогам переговоров в Москве планируется подписание ряда двусторонних документов.
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Максим ОрешкинМинистерство экономического развития РФРЖДРосатомМоскваСловакияРоссияЭкономика
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