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РИА Новости

На Украине инициируют проверку в отношении "Нафтогаза"

Вчера, 11:35
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЗдание Кабинета министров Украины в Киеве
Здание Кабинета министров Украины в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
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Здание Кабинета министров Украины в Киеве. Архивное фото
КИЕВ, 5 июн – РИА Новости. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что правительство обяжет НАК "Нафтогаз Украины" снизить цену на газ для населения, а также инициирует проверку формирования компанией цены на газ.
"В очередной раз я вижу манипуляцию и завышенные цены со стороны НАК "Нафтогаз Украины". Я говорю это официально. Я считаю, что НАК "Нафтогаз Украины" утвердил цены, которые выше рыночных на июнь месяц. То же самое они планирует сделать на июль. Это недопустимо. Мы разработали еще один нормативный документ, который не даст НАК "Нафтогаз Украины" злоупотреблять своим монопольным положением… Ненасытные… Мы сегодня примем решение, которое вернет их на землю", - заявил Гройсман в ходе заседания кабмина.
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"Принять протокольное решение правительства обратиться к Счетной палате, Антимонопольному комитету, Государственной фискальной службе, Государственной аудиторской службе создать общую группу по проверке формирования цены на газ внутри "Нафтогаза", - добавил Гройсман.
По его словам, цена должна быть в пределах 7,7-8 тысяч гривен за тысячу кубометров.
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