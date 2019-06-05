На Украине инициируют проверку в отношении "Нафтогаза"

"В очередной раз я вижу манипуляцию и завышенные цены со стороны НАК "Нафтогаз Украины". Я говорю это официально. Я считаю, что НАК "Нафтогаз Украины" утвердил цены, которые выше рыночных на июнь месяц. То же самое они планирует сделать на июль. Это недопустимо. Мы разработали еще один нормативный документ, который не даст НАК "Нафтогаз Украины" злоупотреблять своим монопольным положением… Ненасытные… Мы сегодня примем решение, которое вернет их на землю", - заявил Гройсман в ходе заседания кабмина.