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РИА Новости

СК возбудил дело из-за отмененной поездки на турбазу детей с ВИЧ

Вчера, 11:29
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено после отказа детям с ВИЧ-инфекцией в отдыхе на турбазе в Нижегородской области, сообщается на сайте СК РФ.
"Возбуждено уголовное дело по факту отказа школьникам в летнем отдыхе на одной из баз в Богородском районе Нижегородской области по признакам преступления, предусмотренного ст. 136 УК РФ (нарушение равенства прав и свобод человека и гражданина)", - говорится в сообщении.
Символ борьбы со СПИДом
Вчера, 08:00
Почти как люди. На турбазе отказались принять ВИЧ-инфицированных детей
Скандал с размещением ВИЧ-положительных детей на турбазе разгорелся в Нижнем Новгороде. Как сообщила РИА Новости руководитель благотворительного фонда "СТЭП" Ольга Кузьмичева, руководство турбазы отказалось принять у себя группу из 50 человек, объяснив это тем, что "коллектив отказывается работать с ВИЧ-позитивными людьми". Руководство турбазы выдвигает свою версию, согласно которой организаторы сами забрали аванс, отказавшись проводить инструктаж с коллективом турбазы по работе с людьми с ВИЧ.
Ранее сообщалось, что СК проводит доследственную проверку после появления в СМИ информации об отказе в отдыхе на турбазе детям с ВИЧ-инфекцией.
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Следственный комитет РФНижегородская областьПроисшествия
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