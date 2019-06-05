СК возбудил дело из-за отмененной поездки на турбазу детей с ВИЧ

МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено после отказа детям с ВИЧ-инфекцией в отдыхе на турбазе в Нижегородской области, сообщается на сайте СК РФ.

"Возбуждено уголовное дело по факту отказа школьникам в летнем отдыхе на одной из баз в Богородском районе Нижегородской области по признакам преступления, предусмотренного ст. 136 УК РФ (нарушение равенства прав и свобод человека и гражданина)", - говорится в сообщении.

Скандал с размещением ВИЧ-положительных детей на турбазе разгорелся в Нижнем Новгороде. Как сообщила РИА Новости руководитель благотворительного фонда "СТЭП" Ольга Кузьмичева, руководство турбазы отказалось принять у себя группу из 50 человек, объяснив это тем, что "коллектив отказывается работать с ВИЧ-позитивными людьми". Руководство турбазы выдвигает свою версию, согласно которой организаторы сами забрали аванс, отказавшись проводить инструктаж с коллективом турбазы по работе с людьми с ВИЧ.