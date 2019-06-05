Союз журналистов Украины рассказал о случаях нападения на сотрудников СМИ

КИЕВ, 5 июн - РИА Новости. Национальный союз журналистов Украины в среду сообщил о семи случаях с применением силы относительно работников украинских СМИ в мае.
"В мае зафиксировано 7 инцидентов физической агрессии... один журналист месяц находится в коме… В мае сразу два нападения на сотрудников СМИ произошли в Одессе, а также по одному в Киеве, Черкассах, Днепре, Херсоне и на Волыни" - говорится на сайте союза.
Кроме того, в пресс-службе союза отметили, что с начала года зафиксированы 30 случаев применения силы к журналистам.
Счет случаям притеснения журналистов на Украине идет на десятки. Ранее журналиста итальянского государственного телевидения RAI Марка Иннаро не пустили на Украину для освещения выборов. Также к ним относятся и гонения на редактора интернет-портала "Страна.ua" Игоря Гужву, которого задержали в Киеве 22 июня 2017 года по подозрению в вымогательстве, арест житомирского журналиста Василия Муравицкого, обвиняемого в госизмене за публикации в СМИ, а также арест руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского и обыски в офисе.
24 мая 2018, 13:32СМИтают инакомыслие