Парижанам посоветовали проверить кровь на свинец из-за пожара в Нотр-Даме

ПАРИЖ, 5 июн - РИА Новости, Виктория Иванова. Власти Парижа рекомендуют детям и беременным женщинам, живущим на острове Сите, где находится сгоревший в апреле собор Нотр-Дам, сдать кровь на наличие свинца из-за повышения уровня тяжелого металла, говорится в сообщении регионального агентства здравоохранения (ARS).

Согласно коммюнике, исследования, бравшиеся в течение нескольких недель, показывают, что следы свинца значительно сократились. Но из-за того, что анализы ребенка показали высокое содержание свинца, ARS выступило с напоминанием о мерах предосторожности.

"Агентство предлагает семьям с детьми младше семи лет и беременным женщинам, живущим на острове Сите, сдать анализ крови на свинец для наблюдения", - отмечается в документе.

Причиной загрязнения свинцом острова Сите стал пожар в соборе Парижской Богоматери. С 17 апреля не было зафиксировано риска загрязнения воздуха, но повышенные показатели отмечались в почве и близлежащих зданиях. Сейчас доступ людей на загрязненные участки закрыт, почву будут удалять в ближайшее время.

В конце апреля власти города уже предупреждали о загрязнении свинцом в районе собора. Отмечалось, что свинец содержался в несущей конструкции собора и в его шпиле. Тогда же жителям рекомендовали произвести в квартирах влажную уборку, чтобы очистить жилье от "запыления" свинцом.

Крупнейший в истории пожар в соборе Парижской Богоматери произошел вечером 15 апреля. Обрушился шпиль собора, пламенем была объята несущая конструкция. Как сообщили пожарные, структура Нотр-Дама и главные произведения искусства, так же как и хранившиеся в соборе реликвии, уцелели. ЧП может быть связано с реставрационными работами.