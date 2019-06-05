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РИА Новости
Пожар в соборе Парижской Богоматери

Парижанам посоветовали проверить кровь на свинец из-за пожара в Нотр-Даме

Вчера, 10:56
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© РИА Новости / Доминик Бутен / Перейти в фотобанкСобор Парижской Богоматери после пожара, случившегося вечером 15 апреля
Собор Парижской Богоматери после пожара, случившегося вечером 15 апреля
© РИА Новости / Доминик Бутен
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Собор Парижской Богоматери после пожара, случившегося вечером 15 апреля. Архивное фото
ПАРИЖ, 5 июн - РИА Новости, Виктория Иванова. Власти Парижа рекомендуют детям и беременным женщинам, живущим на острове Сите, где находится сгоревший в апреле собор Нотр-Дам, сдать кровь на наличие свинца из-за повышения уровня тяжелого металла, говорится в сообщении регионального агентства здравоохранения (ARS).
Согласно коммюнике, исследования, бравшиеся в течение нескольких недель, показывают, что следы свинца значительно сократились. Но из-за того, что анализы ребенка показали высокое содержание свинца, ARS выступило с напоминанием о мерах предосторожности.
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"Агентство предлагает семьям с детьми младше семи лет и беременным женщинам, живущим на острове Сите, сдать анализ крови на свинец для наблюдения", - отмечается в документе.
Причиной загрязнения свинцом острова Сите стал пожар в соборе Парижской Богоматери. С 17 апреля не было зафиксировано риска загрязнения воздуха, но повышенные показатели отмечались в почве и близлежащих зданиях. Сейчас доступ людей на загрязненные участки закрыт, почву будут удалять в ближайшее время.
В конце апреля власти города уже предупреждали о загрязнении свинцом в районе собора. Отмечалось, что свинец содержался в несущей конструкции собора и в его шпиле. Тогда же жителям рекомендовали произвести в квартирах влажную уборку, чтобы очистить жилье от "запыления" свинцом.
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Крупнейший в истории пожар в соборе Парижской Богоматери произошел вечером 15 апреля. Обрушился шпиль собора, пламенем была объята несущая конструкция. Как сообщили пожарные, структура Нотр-Дама и главные произведения искусства, так же как и хранившиеся в соборе реликвии, уцелели. ЧП может быть связано с реставрационными работами.
Расследование инцидента ведется в связи с неумышленным причинением ущерба при возгорании. По словам прокурора, приоритетной является версия о случайном характере пожара. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о намерении восстановить Нотр-Дам за пять лет. Свою помощь в реставрации собора и сборе средств на это предложили международные организации и крупные компании.
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Пожар в соборе Парижской БогоматериПарижВ мире
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