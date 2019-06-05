Шойгу рассказал о военно-политической обстановке на границах СНГ

Министр обороны РФ Сергей Шойгу на заседании Совета министров обороны стран СНГ в технополисе "ЭРА" в Краснодарском крае. 5 июня 2019

АНАПА (Краснодарский край), 5 июн - РИА Новости. Военно-политическая обстановка на границах СНГ крайне напряжённая, всё более реальными становятся вызовы суверенитету стран Содружества, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"С учётом негативных тенденций в сфере глобальной и региональной безопасности военно-политическая обстановка на границах Содружества остаётся крайне напряжённой. В этих условиях всё более реальными становятся вызовы суверенитету государств СНГ", - сказал Шойгу, выступая в среду на заседании Совета министров обороны (СМО) государств-участников СНГ.

При этом Шойгу отметил, что "обеспечить безопасность можно только совместными усилиями".

По его оценке, формат СМО СНГ "даёт возможность расширять диапазон взаимодействия и вести конструктивный диалог". "Сегодняшнее заседание является очередным шагом на этом пути", - сказал министр обороны РФ.

Сотрудничество военных ведомств государств-участников СНГ развивается на фоне беспрецедентной военной активности НАТО, в условиях демонтажа стратегических договорённостей по предотвращению ракетно-ядерной угрозы со стороны США, заявил Шойгу.

"Совет министров обороны (СМО) последовательно и планомерно развивает в формате Содружества многостороннее военное сотрудничество. Это происходит в обстановке острой геополитической нестабильности как в региональном, так и в глобальном масштабах", - сказал Шойгу.

По оценке министра, "США продолжают демонтаж стратегических договорённостей по предотвращению ракетно-ядерной угрозы, усиливают военное и экономическое давление по всему миру".

Он также отметил беспрецедентную военную активность Североатлантического альянса. "НАТО осуществляет глобальное информационное давление, беспрецедентно наращивает военную активность, угрожает применением силы", - сказал Шойгу.

Ещё одной угрозой он назвал "миграцию" ударных отрядов международного терроризма, дестабилизирующих обстановку в различных регионах мира.

"В различных уголках планеты возникают новые очаги напряжённости и нестабильности. Ударные отряды международного терроризма при поддержке теневых спонсоров перемещаются из региона в регион и создают постоянную угрозу безопасности государств", - сказал Шойгу.

Он проинформировал коллег, что с момента последнего заседания СМО СНГ в составе Совета произошли изменения: министром обороны Узбекистана назначен генерал-майор Баходир Курбанов.

"Поздравляем Вас, уважаемый Баходир Низамович, с назначением и желаем успехов в укреплении национальных вооружённых сил", - сказал Шойгу.