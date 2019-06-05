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РИА Новости

Шойгу рассказал о военно-политической обстановке на границах СНГ

Вчера, 10:39
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© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкМинистр обороны РФ Сергей Шойгу на заседании Совета министров обороны стран СНГ в технополисе "ЭРА" в Краснодарском крае. 5 июня 2019
Министр обороны РФ Сергей Шойгу на заседании Совета министров обороны стран СНГ в технополисе ЭРА в Краснодарском крае. 5 июня 2019
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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АНАПА (Краснодарский край), 5 июн - РИА Новости. Военно-политическая обстановка на границах СНГ крайне напряжённая, всё более реальными становятся вызовы суверенитету стран Содружества, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
"С учётом негативных тенденций в сфере глобальной и региональной безопасности военно-политическая обстановка на границах Содружества остаётся крайне напряжённой. В этих условиях всё более реальными становятся вызовы суверенитету государств СНГ", - сказал Шойгу, выступая в среду на заседании Совета министров обороны (СМО) государств-участников СНГ.
При этом Шойгу отметил, что "обеспечить безопасность можно только совместными усилиями".
По его оценке, формат СМО СНГ "даёт возможность расширять диапазон взаимодействия и вести конструктивный диалог". "Сегодняшнее заседание является очередным шагом на этом пути", - сказал министр обороны РФ.
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Сотрудничество военных ведомств государств-участников СНГ развивается на фоне беспрецедентной военной активности НАТО, в условиях демонтажа стратегических договорённостей по предотвращению ракетно-ядерной угрозы со стороны США, заявил Шойгу.
"Совет министров обороны (СМО) последовательно и планомерно развивает в формате Содружества многостороннее военное сотрудничество. Это происходит в обстановке острой геополитической нестабильности как в региональном, так и в глобальном масштабах", - сказал Шойгу.
По оценке министра, "США продолжают демонтаж стратегических договорённостей по предотвращению ракетно-ядерной угрозы, усиливают военное и экономическое давление по всему миру".
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Он также отметил беспрецедентную военную активность Североатлантического альянса. "НАТО осуществляет глобальное информационное давление, беспрецедентно наращивает военную активность, угрожает применением силы", - сказал Шойгу.
Ещё одной угрозой он назвал "миграцию" ударных отрядов международного терроризма, дестабилизирующих обстановку в различных регионах мира.
"В различных уголках планеты возникают новые очаги напряжённости и нестабильности. Ударные отряды международного терроризма при поддержке теневых спонсоров перемещаются из региона в регион и создают постоянную угрозу безопасности государств", - сказал Шойгу.
Он проинформировал коллег, что с момента последнего заседания СМО СНГ в составе Совета произошли изменения: министром обороны Узбекистана назначен генерал-майор Баходир Курбанов.
"Поздравляем Вас, уважаемый Баходир Низамович, с назначением и желаем успехов в укреплении национальных вооружённых сил", - сказал Шойгу.
Россию, Азербайджан, Армению, Белоруссию, Казахстан, Таджикистан и Узбекистан на заседании представляют главы военных ведомств, Киргизию - начальник Генерального штаба Вооружённых сил республики.
Начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерал Валерий Герасимов
14 марта, 13:32
Страны СНГ согласовали дальнейшее развитие объединенной системы ПВО
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