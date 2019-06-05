Зеленский решил не отправлять на переговоры по Донбассу главу Генштаба

КИЕВ, 5 июн - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский принял решение, что Генштаб на переговорах по Донбассу будет представлять заместитель командующего операцией объединенных сил Богдан Бондар, участия главы Генштаба пока не требуется, сообщила в среду пресс-служба администрации главы государства.
"После дополнительных консультаций президент Украины принял решение, что для участия начальника Генерального штаба, главнокомандующего ВСУ генерал-лейтенанта Руслана Хомчака в переговорах трехсторонней контактной группы в Минске пока не время. Генеральный штаб ВСУ на встрече 5 июня 2019 года в подгруппе по безопасности будет представлен заместителем командующего ООС генерал-майором Богданом Бондарем", - говорится в сообщении администрации в Facebook в среду.
Как отмечается, Хомчак продолжит участвовать в консультациях по подготовке позиции украинской делегации в трехсторонней контактной группе.