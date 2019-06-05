Зеленский решил не отправлять на переговоры по Донбассу главу Генштаба

"Много рассуждать и ничего не делать". У Киева – новые решения по Донбассу

Украинский лидер Владимир Зеленский рассказал о новых решениях по урегулированию в Донбассе. Как отметил в эфире радио Sputnik политолог Семен Уралов, эти решения вряд ли можно назвать новыми.