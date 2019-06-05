Ректор института Пушкина рассказала о продвижении русского языка за рубежом

МОСКВА, 5 июн – РИА Новости. На продвижение русского языка и на укрепление его позиций деньги из государства выделяются, но системных результатов пока нет, заявила РИА Новости ректор института им. А. С. Пушкина Маргарита Русецкая.

День русского языка отмечают в России и мире 6 июня. Дата выбрана неслучайно: в этот день 220 лет назад родился великий поэт Александр Пушкин. Праздник был учрежден в феврале 2010 года Организацией Объединенных Наций (ООН) в рамках программы поддержки и развития многоязычия и культурного многообразия. Спустя год, 6 июня 2011 года, Дмитрий Медведев, занимавший пост президента РФ, подписал указ, в соответствии с которым День русского языка стал ежегодным праздником.

Ректор отметила, что на продвижение русского языка и на укрепление его позиций деньги в стране выделяются, но "мы констатируем, что системных результатов продвижения русского языка нет".

"Это и целевые программы образования, которыми министерство просвещения распоряжается, это и деньги, передаваемы в Фонды "Русский мир" и Россотрудничество имеет в бюджете – три ключевые организации, которые занимаются этим вопросом. Вместе с тем, мы понимаем, что да, с одной стороны это несравнимые суммы, скажем с теми средствами, которые выделяются, предположим, в Германии на продвижение немецкого языка или в Китае на китайский, кончено, это не покрывает тех расходов", - сказала РИА Новости Русецкая.

По ее словам, сейчас на конкурсной основе деньги на продвижение русского языка может получить любая организация.

"Но если мы посмотрим на результаты этих конкурсов, кто получает бюджетные, государственные деньги на повышение квалификации русистов за рубежом, на ведение каких-то семинаров, лекций и так далее. То иногда это могут быть организации, например, вузы по подготовке пожарных, различные коммерческие организации непрофильные или вузы, у которых даже нет опыта по подготовке кадров преподавателей русского языка как иностранного, они просто подают хорошие конкурсные заявки и побеждают в этих конкурсах, и получают эти деньги. Поехали, кого-то пригласили, провели это мероприятие, естественно, что у них нет интереса дальнейшего продолжения дела, потому что деньги закончились – закончился интерес", - рассказала ректор.

По ее мнению, нужно менять саму систему продвижения русского языка за рубежом для того, чтобы был результат.