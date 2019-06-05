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РИА Новости
Культура

Ректор института Пушкина рассказала о продвижении русского языка за рубежом

Вчера, 10:24
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловРектор Государственного института русского языка имени А. С. Пушкина Маргарита Русецкая
Ректор Государственного института русского языка имени А. С. Пушкина Маргарита Русецкая
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Ректор Государственного института русского языка имени А. С. Пушкина Маргарита Русецкая. Архивное фото
МОСКВА, 5 июн – РИА Новости. На продвижение русского языка и на укрепление его позиций деньги из государства выделяются, но системных результатов пока нет, заявила РИА Новости ректор института им. А. С. Пушкина Маргарита Русецкая.
День русского языка отмечают в России и мире 6 июня. Дата выбрана неслучайно: в этот день 220 лет назад родился великий поэт Александр Пушкин. Праздник был учрежден в феврале 2010 года Организацией Объединенных Наций (ООН) в рамках программы поддержки и развития многоязычия и культурного многообразия. Спустя год, 6 июня 2011 года, Дмитрий Медведев, занимавший пост президента РФ, подписал указ, в соответствии с которым День русского языка стал ежегодным праздником.
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Ректор отметила, что на продвижение русского языка и на укрепление его позиций деньги в стране выделяются, но "мы констатируем, что системных результатов продвижения русского языка нет".
"Это и целевые программы образования, которыми министерство просвещения распоряжается, это и деньги, передаваемы в Фонды "Русский мир" и Россотрудничество имеет в бюджете – три ключевые организации, которые занимаются этим вопросом. Вместе с тем, мы понимаем, что да, с одной стороны это несравнимые суммы, скажем с теми средствами, которые выделяются, предположим, в Германии на продвижение немецкого языка или в Китае на китайский, кончено, это не покрывает тех расходов", - сказала РИА Новости Русецкая.
По ее словам, сейчас на конкурсной основе деньги на продвижение русского языка может получить любая организация.
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"Но если мы посмотрим на результаты этих конкурсов, кто получает бюджетные, государственные деньги на повышение квалификации русистов за рубежом, на ведение каких-то семинаров, лекций и так далее. То иногда это могут быть организации, например, вузы по подготовке пожарных, различные коммерческие организации непрофильные или вузы, у которых даже нет опыта по подготовке кадров преподавателей русского языка как иностранного, они просто подают хорошие конкурсные заявки и побеждают в этих конкурсах, и получают эти деньги. Поехали, кого-то пригласили, провели это мероприятие, естественно, что у них нет интереса дальнейшего продолжения дела, потому что деньги закончились – закончился интерес", - рассказала ректор.
По ее мнению, нужно менять саму систему продвижения русского языка за рубежом для того, чтобы был результат.
"Педагоги должны ехать обучать по каким-то единым планам, по каким-то согласованным методическим комплектам, сегодня один педагог, завтра приехал другой, и если не будет каких-то единых планов, преемственности, то вы понимаете, движения не будет", - заключила Русецкая.
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КультураГосударственный институт русского языка им. А.С. ПушкинаРусецкая МаргаритаОбщество
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