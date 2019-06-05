Пеллегрини: Словакия не нуждается в поиске баланса между Западом и Востоком

ПРАГА, 5 июн – РИА Новости. Словакия не нуждается в поиске баланса между Западом и Востоком, поскольку ее внешняя политика имеет ясное направление, заявил в интервью РИА Новости премьер Словакии Петер Пеллегрини, который прибывает в среду с двухдневным визитом в Россию.

"Мы не нуждаемся в поиске баланса (в отношениях между Западом и Востоком), поскольку словацкая внешняя политика имеет ясное направление. Мы не делаем свою внешнюю политику по компасу, ориентиром для нее служат интересы республики. В этом духе внешняя политика Словакии, исходя из нашего геополитического положения и нашего исторического опыта, основана на трех опорах – членстве в ЕС, членстве в НАТО и поддержке эффективного мультилатерализма. С годами в этом ничего не меняется и входит в программу каждого словацкого правительства", - сказал Пеллегрини.

С другой стороны, сказал премьер, понятно, что и внешняя политика Словакии подвержена влиянию окружающих факторов. По его мнению, не стоит закрывать глаза на то, что события последних лет (особенно 2014 года) усложнили коммуникацию.

"Однако всегда, и в те самые сложные времена, мы говорили, что не можем отказаться от диалога, поскольку это означало бы, что мы отказались от дипломатии", - подчеркнул Пеллегрини.

Международный порядок, установившийся после Второй мировой войны, включая его институты и правила, по словам словацкого премьера, оказался под давлением.