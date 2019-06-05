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РИА Новости

Пеллегрини: Словакия не нуждается в поиске баланса между Западом и Востоком

Вчера, 09:55
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПремьер-министр Словакии Петер Пеллегрини
Премьер-министр Словакии Петер Пеллегрини
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Премьер-министр Словакии Петер Пеллегрини. Архивное фото
ПРАГА, 5 июн – РИА Новости. Словакия не нуждается в поиске баланса между Западом и Востоком, поскольку ее внешняя политика имеет ясное направление, заявил в интервью РИА Новости премьер Словакии Петер Пеллегрини, который прибывает в среду с двухдневным визитом в Россию.
"Мы не нуждаемся в поиске баланса (в отношениях между Западом и Востоком), поскольку словацкая внешняя политика имеет ясное направление. Мы не делаем свою внешнюю политику по компасу, ориентиром для нее служат интересы республики. В этом духе внешняя политика Словакии, исходя из нашего геополитического положения и нашего исторического опыта, основана на трех опорах – членстве в ЕС, членстве в НАТО и поддержке эффективного мультилатерализма. С годами в этом ничего не меняется и входит в программу каждого словацкого правительства", - сказал Пеллегрини.
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С другой стороны, сказал премьер, понятно, что и внешняя политика Словакии подвержена влиянию окружающих факторов. По его мнению, не стоит закрывать глаза на то, что события последних лет (особенно 2014 года) усложнили коммуникацию.
"Однако всегда, и в те самые сложные времена, мы говорили, что не можем отказаться от диалога, поскольку это означало бы, что мы отказались от дипломатии", - подчеркнул Пеллегрини.
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"В данной ситуации Словакия однозначно поддерживает принципы эффективного мультилатерализма с главенствующей позицией ООН и международного права. Поэтому Словацкая республика в этом направлении активно и значительно проявляет себя, что особенно актуально ныне, в рамках годичного председательства нашей страны в ОБСЕ", - сказал Пеллегрини.
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Петер ПеллегриниСловакияВ мире
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