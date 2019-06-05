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РИА Новости

Петер Пеллегрини: Словакия не делает внешнюю политику по компасу

Вчера, 10:00
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПремьер-министр Словакии Петер Пеллегрини перед началом неформального ужина глав государств и правительств ЕС в Брюсселе. 28 мая 2019
Премьер-министр Словакии Петер Пеллегрини перед началом неформального ужина глав государств и правительств ЕС в Брюсселе. 28 мая 2019
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Словакия считает Россию одним из ведущих государств, с которыми она заинтересована поддерживать диалог на самом высоком политическом уровне. Об этом рассказал в интервью РИА Новости премьер-министр республики Петер Пеллегрини. Накануне своего визита в Россию он также пояснил, как антироссийские санкции повлияли на товарооборот между РФ и Словакией, как удалось решить ситуацию с поставкой некачественной нефти, об отношении к строительству газопровода Nord Stream – 2, а также о том, ищет ли Братислава баланс между Востоком и Западом.
— В 2018 году товарооборот между Словакией и РФ вырос на 13,7% и достиг почти шесть миллиардов долларов, что на два миллиарда долларов меньше, чем в 2013 году. Какое влияние на торгово-экономические отношения наших стран оказали антироссийские санкции со стороны Запада и ответные меры со стороны РФ? Не пора ли на высшем европейском уровне поднять вопрос о постепенной отмене этих санкций?
— Данное падение взаимного товарооборота проявилось в 2013-2016 годах, в течение которых оборот снизился на 53% — с 8,68 миллиона евро до 4,07 миллиона евро. Но этот спад нельзя связывать исключительно с влиянием введенных санкций Евросоюза в отношении России. Скорее, нужно говорить о резкой девальвации российского рубля, которая оказала негативное влияние на словацкий экспорт, и одновременно о падении мировых цен на нефть, которые привели к значительному снижению российского импорта, который на 90% создается энергоносителями.
Эти факторы были также негативно дополнены сниженной инвестиционной деятельностью, падением потребительской способности населения и введением различных протекционистских ответных мер со стороны России.
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Для словацкой экономики, однако, определяющим стало то обстоятельство, что товары, составляющие главную часть нашего экспорта, не относятся к так называемому санкционному списку. Влияние как санкций ЕС, так и ответных российских мер на деятельность словацких фирм было компенсировано переориентацией на альтернативные рынки. Это касается прежде всего автомобилей.
Возобновившийся в последнее время рост мировых цен нефти, как и постепенное повышение экономического роста в России, позитивно отразились на нашей взаимной торговле, которая в 2017 году возросла на 18,8% и, согласно данным словацкого статистического управления, в 2018 году продолжила рост до уровня 14,7%.
Необходимо при этом отметить, что санкции ЕС являются естественной реакцией на события в регионе – от аннексии Крыма через конфликт в Донбассе и до инцидента в Керченском проливе (отношения России и ряда западных стран ухудшились в связи ситуацией на Украине и вокруг Крыма. Запад, обвинив Россию во вмешательстве, ввел против нее санкции. Москва 6 августа 2014 года приняла ответные меры. Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией – ред.). Имплементация минских соглашений остается ключевым условием отмены санкций и дальнейших перемен в отношении ЕС к России.
Внешняя политика Словакии всегда являла собой составную часть европейского консенсуса. В то же время наша страна никогда не воспринимала санкции как полноценную политику ЕС в отношении к России, но лишь как ее инструмент. Думаю, что коммуникационные каналы между обеими сторонами должны оставаться открытыми с целью усилить сотрудничество в областях общего интереса и вести конструктивный диалог в случае возникновения проблемных тем.
— Руководители Словакии неоднократно выражали свою обеспокоенность строительством газопровода Nord Stream – 2, опасаясь прекращения транзита газа через территорию республики. Достаточно ли для вас недавних заявлений Москвы о том, что транзит российского газа через территорию Украины, а значит, и Словакии не будет прекращен?
— В Словакии действует транзитная газопроводная система, которая напрямую соединена с украинской системой. Подписание нового стандартного российско-украинского соглашения о транзите природного газа по окончании существующего соглашения в конце 2019 года Словакия считает весьма успешным решением для всех участвующих сторон.
Руководящие представители Германии и России во время своих встреч регулярно высказывались по этому вопросу, причем в дискуссиях было заметно, что в их интересах сохранение транзита газа через Украину, хотя и при определенных условиях. Это является для нас позитивным сигналом.
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Канцлер Германии Ангела Меркель во время нашей встречи в минувшем году высоко оценила роль Словакии в связи с реверсными поставками газа в Украину и подчеркнула необходимость сохранения газопроводных систем в Украине, которая позволяет долговременный транзит газа через ее территорию.
Помимо указанных моментов необходимо в подобном духе воспринимать и трехсторонние переговоры ЕС-Украина-Россия в Брюсселе в конце января 2019 года, на которых со стороны российского министра экономики и главы компании "Газпром" было однозначно заявлено, что они заинтересованы в том, чтобы транзит газа через Украину продолжался и после 2019 года, после объяснения всех правовых споров между компаниями "Нафтогаз" и "Газпром".
Путь к такому соглашению еще долгий, на нем может возникнуть еще целый ряд препятствий, однако все позитивные заявления, которые ведут к достижению нового соглашения и сохранению транзита газа через Украину и Словакию, мы воспринимаем в этом смысле как ободряющие сигналы.
— Ранее Словакия вслед на Белоруссией и Польшей приостановила получение российской нефти из-за ухудшения ее качества. Как Словакия оценивает ущерб в связи со сложившейся ситуацией, в какие суммы? Изменила ли эта ситуация отношение Братиславы к России как к надежному поставщику энергоресурсов? Не планирует ли Словакия искать других продавцов топлива? Будет ли обсуждаться эта тема в ходе вашего визита в Россию?
— Мы положительно оцениваем тот факт, что возникшую нестандартную ситуацию удалось разрешить совместными усилиями заинтересованных фирм-операторов наших нефтепроводов. Я верю, что как Словакия является и хочет остаться надежным транзитером российского газа в Европу, так и российская сторона хочет остаться надежным поставщиком своих энергоносителей в европейские страны, включая Словакию.
Словакия весьма своевременно отреагировала на возникшую ситуацию прекращением доступа испорченной нефти в энергосистемы и одновременно имела достаточные объемы нефти в своих запасниках, чтобы суметь пережить этот временный кризис и обеспечить энергетическую безопасность республики. Финансовые издержки удастся точно определить лишь после выяснения расходов на устранение проникшей испорченной нефти в энергоносители.
Во время моего визита в Россию будут открыты для обсуждения все интересующие обе стороны темы.
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— В последние годы некоторые ведущие словацкие политики не раз заявляли о том, что Братиславе необходимо выработать определенный баланс в отношениях с Западом и Востоком. В начале мая вы встречались в Белом доме с президентом США Дональдом Трампом, сейчас будете вести переговоры с руководителями России. Как вы считаете, удалось ли вашей стране найти тот самый баланс в отношениях с Западом и Востоком?
— Мы не нуждаемся в поиске баланса, поскольку словацкая внешняя политика имеет ясное направление. Мы не делаем свою внешнюю политику по компасу, ориентиром для нее служат интересы республики. В этом духе внешняя политика Словакии, исходя из нашего геополитического положения и нашего исторического опыта, основана на трех опорах – членстве в ЕС, членстве в НАТО и поддержке эффективного мультилатерализма. С годами в этом ничего не меняется и входит в программу каждого словацкого правительства.
С другой стороны, понятно, что и наша внешняя политика подвержена влиянию окружающих факторов. Не стоит закрывать глаза на то, что события последних лет (особенно 2014 года) усложнили нашу коммуникацию. Однако всегда, и в те самые сложные времена, мы говорили, что не можем отказаться от диалога, поскольку это означало бы, что мы отказались от дипломатии.
Международный порядок, установившийся после Второй мировой войны, включая его институты и правила, оказался под давлением. В данной ситуации Словакия однозначно поддерживает принципы эффективного мультилатерализма с главенствующей позицией ООН и международного права. Поэтому Словацкая республика в этом направлении активно и значительно проявляет себя, что особенно актуально ныне, в рамках годичного председательства нашей страны в ОБСЕ.
— Планирует ли руководство республики пригласить президента РФ Владимира Путина и премьера Дмитрия Медведева с визитами в Словакию?
— Российская Федерация относится к ведущим государствам, с которыми Словакия заинтересована поддерживать диалог не только на рабочем или ведомственном, но и на высоком политическом уровне. В минувшие годы состоялось немало визитов и встреч на уровне наших высших представителей. Эту положительную тенденцию подтверждает и мой предстоящий визит в Россию, я верю, что нам удастся ее сохранить и в будущем.
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