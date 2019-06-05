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РИА Новости

В Британии Трамп вместо протестующих увидел "толпы" сторонников

Вчера, 09:47
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© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс / Перейти в фотобанкУчастники акции протеста на Трафальгарской площади в Лондоне против официального визита президента США Дональда Трампа в Великобританию
Участники акции протеста на Трафальгарской площади в Лондоне против официального визита президента США Дональда Трампа в Великобританию
© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что вопреки сообщениям СМИ о масштабных акциях протеста против его визита в Великобританию, он увидел в стране "толпы" сторонников.
"Я все время слышал о том, что в Великобритании против меня будут проводиться "масштабные" митинги, но все было совсем наоборот. Толпы людей, которых ненавидят показывать продажные СМИ, собрались в поддержку США и меня", - написал он в своем официальном Twitter-аккаунте.
Воздушный шар в виде Трампа в Лондоне во время визита президента США в Великобританию. 4 июня 2019
4 июня, 13:31
В Лондоне протестующие против визита президента США запустили "Трамп-шар"
В интервью британскому телеканалу ITV Трамп заявил, что, по его мнению, у него "хорошие отношения с народом Великобритании". По его словам, несмотря на протесты, он любит Британию и ее жителей.
Ранее сообщалось, что во вторник несколько тысяч человек прошли маршем по центру Лондона в знак протеста против госвизита американского президента в Великобританию. Организаторы ранее заявляли, что намерены собрать более 250 тысяч человек на акции протеста, однако, по заявлениям участников и стоящих в оцеплении полицейских, в марше, названном "Карнавал сопротивления", приняли участие "десятки тысяч человек".
Президент США Дональд Трамп в Букингемском дворце в Лондоне. 3 июня 2019
3 июня, 14:46
Трамп выключил CNN после просмотра новостей телеканала в Великобритании
Во вторник утром группа активистов запустила на Парламентской площади шестиметровый воздушный шар в виде одетого в подгузник младенца-Трампа с мобильным телефоном в руке. Точно такой же шар, только поменьше, поднимался в воздух и год назад – во время рабочего визита президента США в Британию.
Госвизит президента США в Соединенное Королевство начался в понедельник: Трамп прибыл в Британию со всей семьей утром, после полудня был принят королевой Елизаветой Второй, а вечером принял участие в большом государственном банкете в Букингемском дворце. Во вторник прошли его переговоры с главой британского правительства Терезой Мэй. Визит носит церемониальный характер.
Трамп задремал во время тоста Елизаветы II, пишут СМИ
4 июня, 16:52
Трамп задремал во время тоста Елизаветы II, пишут СМИ
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Дональд ТрампВеликобританияСШАВ мире
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