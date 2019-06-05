В Британии Трамп вместо протестующих увидел "толпы" сторонников

МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что вопреки сообщениям СМИ о масштабных акциях протеста против его визита в Великобританию, он увидел в стране "толпы" сторонников.

"Я все время слышал о том, что в Великобритании против меня будут проводиться "масштабные" митинги, но все было совсем наоборот. Толпы людей, которых ненавидят показывать продажные СМИ, собрались в поддержку США и меня", - написал он в своем официальном Twitter-аккаунте

В интервью британскому телеканалу ITV Трамп заявил, что, по его мнению, у него "хорошие отношения с народом Великобритании". По его словам, несмотря на протесты, он любит Британию и ее жителей.

Ранее сообщалось, что во вторник несколько тысяч человек прошли маршем по центру Лондона в знак протеста против госвизита американского президента в Великобританию. Организаторы ранее заявляли, что намерены собрать более 250 тысяч человек на акции протеста, однако, по заявлениям участников и стоящих в оцеплении полицейских, в марше, названном "Карнавал сопротивления", приняли участие "десятки тысяч человек".

Во вторник утром группа активистов запустила на Парламентской площади шестиметровый воздушный шар в виде одетого в подгузник младенца-Трампа с мобильным телефоном в руке. Точно такой же шар, только поменьше, поднимался в воздух и год назад – во время рабочего визита президента США в Британию.