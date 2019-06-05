В администрации Зеленского не будут предлагать должность Саакашвили

ТБИЛИСИ, 5 июн - РИА Новости. Администрация президента Украины Владимира Зеленского не рассматривает возможность предложения экс-лидеру Грузии Михаилу Саакашвили какой-либо официальной должности, заявила пресс-секретарь главы украинского государства Юлия Мендель журналистам телекомпании "Имеди".
Зеленский 28 мая своим указом вернул Саакашвили гражданство страны. Политик на следующий день вернулся на Украину.
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"На данный момент администрация украинского президента не рассматривает предложение Саакашвили какой-либо официальной позиции. Администрация Зеленского открыта, прозрачна и готова всех выслушать, все политические силы, всех советников, экспертов. Если Саакашвили желает каким-либо образом предложить президенту свои идеи, то администрация готова его принять, но на данный момент переговоры с Михаилом Саакашвили не ведутся",- заявила она.
Пресс-секретарь добавила, что "целью новой администрации было восстановление справедливости", поэтому Саакашвили вернули украинское гражданство, а остальные правовые вопросы "должны решать правоохранительная органы".
Саакашвили покинул Грузию в 2013 году, где против него возбудили ряд уголовных дел, по некоторым из них он был заочно осужден на тюремные сроки. Весной 2015 года Саакашвили пришел в украинскую политику, когда бывший тогда президентом Украины Петр Порошенко назначил его губернатором Одесской области, перед этим предоставив гражданство. Однако уже в ноябре 2016 года Порошенко уволил Саакашвили, заявив, что он не только не выполнил обещания по развитию региона, но и значительно ухудшил экономические показатели области.
В конце июля 2017 года Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. Позже Саакашвили подал жалобу на это решение в украинский суд, она до сих пор не рассмотрена. Власти Украины в феврале 2018 года выслали Саакашвили в Польшу, с территории которой он осенью 2017 года незаконно попал на Украину, прорвав кордоны пограничников и правоохранителей.
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