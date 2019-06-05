В администрации Зеленского не будут предлагать должность Саакашвили

"На данный момент администрация украинского президента не рассматривает предложение Саакашвили какой-либо официальной позиции. Администрация Зеленского открыта, прозрачна и готова всех выслушать, все политические силы, всех советников, экспертов. Если Саакашвили желает каким-либо образом предложить президенту свои идеи, то администрация готова его принять, но на данный момент переговоры с Михаилом Саакашвили не ведутся",- заявила она.

Саакашвили покинул Грузию в 2013 году, где против него возбудили ряд уголовных дел, по некоторым из них он был заочно осужден на тюремные сроки. Весной 2015 года Саакашвили пришел в украинскую политику, когда бывший тогда президентом Украины Петр Порошенко назначил его губернатором Одесской области, перед этим предоставив гражданство. Однако уже в ноябре 2016 года Порошенко уволил Саакашвили, заявив, что он не только не выполнил обещания по развитию региона, но и значительно ухудшил экономические показатели области.