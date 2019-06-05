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РИА Новости

В Австралии прошли обыски в ABC из-за материалов о войне в Афганистане

Вчера, 09:21
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Федеральная полиция Австралии провела обыски в штаб-квартире национальной вещательной корпорации ABC в Сиднее из-за серии материалов о преступлениях военнослужащих страны в Афганистане в 2017 году, основанных на секретных документах военных, сообщается на сайте ABC.
Еще в 2017 году телеканал ABC сообщал, что силы специального назначения ВС Австралии стали объектом расследования, связанного с предполагаемыми убийствами мирных жителей с 2009 по 2013 годы.
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Как сообщает ABC, в ордерах на обыск были указаны имена журналистов Дэна Оукса и Сэма Кларка, которые занимались соответствующим расследованием, а также директора отдела новостей и текущих событий Гэвина Морриса. Полиция сообщила, что хочет просмотреть электронные сообщения, связанные с этими людьми, а также материалы, касающиеся расследования по Афганистану.
По словам управляющего директора корпорации Дэвида Андерсона, "крайне необычно, чтобы обыски проводились таким образом в отношении национальной вещательной корпорации".
"Это серьезное событие, которые вызывает обоснованное опасение по поводу свободы слова и надлежащего общественного контроля за вопросами национальной безопасности и обороны", - заявил Андерсон. Он отметил, что ABC "поддерживает своих журналистов и будет защищать свои источники".
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ABC (телеканал)АфганистанАвстралияВ мире
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