В Австралии прошли обыски в ABC из-за материалов о войне в Афганистане

МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Федеральная полиция Австралии провела обыски в штаб-квартире национальной вещательной корпорации ABC в Сиднее из-за серии материалов о преступлениях военнослужащих страны в Афганистане в 2017 году, основанных на секретных документах военных, сообщается на сайте Федеральная полиция Австралии провела обыски в штаб-квартире национальной вещательной корпорации ABC в Сиднее из-за серии материалов о преступлениях военнослужащих страны в Афганистане в 2017 году, основанных на секретных документах военных, сообщается на сайте ABC

Еще в 2017 году телеканал ABC сообщал, что силы специального назначения ВС Австралии стали объектом расследования, связанного с предполагаемыми убийствами мирных жителей с 2009 по 2013 годы.

Как сообщает ABC, в ордерах на обыск были указаны имена журналистов Дэна Оукса и Сэма Кларка, которые занимались соответствующим расследованием, а также директора отдела новостей и текущих событий Гэвина Морриса. Полиция сообщила, что хочет просмотреть электронные сообщения, связанные с этими людьми, а также материалы, касающиеся расследования по Афганистану.

По словам управляющего директора корпорации Дэвида Андерсона, "крайне необычно, чтобы обыски проводились таким образом в отношении национальной вещательной корпорации".